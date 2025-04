ЈОКИЋ НАКОН РЕКОРДНОГ 61 ПОЕНА: Тренер ми је веровао; Ривал похвалио Николу: Превише је добар

Овај меч је обележио Никола Јокић, који је постигао 61 поен, 11 скокова и 10 асистенција. То је највећи број поена у трипл-дабл учинку у историји НБА лиге.

– Била је исцрпљујућа утакмица, два продужетка, и ми и они смо водили и губили, интересантна утакмица. Ја сам се осећао добро да играм тако дуго, тренер ме је питао могу ли и веровао ми. Играли смо добру одбрану на почетку, добро смо бранили, после смо стали – рекао је Јокић на конференцији за медије.

🃏 NIKOLA JOKIĆ, A GAME FOR THE HISTORY BOOKS 🃏



🤯 61 PTS

🤯 10 REB

🤯 10 AST

🤯 6 3PM

🤯 2 STL



An all-time showing from an all-time player! pic.twitter.com/fdFyl2RyHU

— NBA (@NBA) April 2, 2025