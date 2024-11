Карлик је тај КОШАРКАШИ ПАРТИЗАНА БОЉИ ОД ОЛИМПИЈАКОСА У ЕВРОЛИГИ

Није Партизан на почетку поштовао неке постулате у одбрани. Индивидуална одговорност није била на нивоу, а ни фаулови се нису користили на прави начин, тако да је Жељко Обрадовић већ после минут и по морао да тражи тајм-аут због 8:0 Олимпијакоса. Нису се ту заустављали гости. У једном моменту шутирали су 5/5 за три и Томас Вокап и Еван Фурније погодили су по два пута са дистанце за плус 13 црвено-белих у раној фази.

Домаћи су главу изнад воде држали због велике енергије, офанзивног скока, али и зонског пресинга у завршници квартала. Период нешто боље игре крунисао је Вања Маринковић тројком уз звук сирене, којом је смањио на девет разлике пред другу четвртину.

Проблем за Партизан полако је почињао да постаје офанзивни скок ривала, оно што је “парном ваљку” у уводним минутима доста помагало. На томе је Олyмпиацос успео да сачува вођство, мада су црно-бели претили све више. Одлучио је Обрадовић да у таквим околностима убаци Балшу Копривицу и то му се исплатило. У потпуности је зауставио Пирејце, који су изгледали неспретно и нису имали одговор на константни зонски пресинг супарника.

Balša making STATEMENT DUNKS in the first half 🔥✈#FlightTime @TurkishAirlines I @PartizanBC pic.twitter.com/NjRsdXd46H

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 28, 2024