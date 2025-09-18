clear sky
КОШАРКАШИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ОТПУТОВАЛИ НА КРИТ: На пут без битног играча

18.09.2025. 18:09 18:11
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
kk crvena zvezda
Фото: КК Црвена звезда

Кошаркаши Црвене звезде отпутовали су на Крит где их од петка очекује учешће на изузетно јаком турниру на коме ће учествовати и екипе Фенербахчеа, Олимпије Милано и Олимпијакоса.

Црвено-бели стартују на турниру у петак од 17 часова против актуелног шампиона екипе Фенербахчеа, док се у другом мечу дана од 19.30 састају Олимпијакос и Олимпијак Милано.

Утакмица за треће место на програму је у недељу од 17 сати, меч за прво место до 19.30 часова.

"Црвено-бели су отпутовали на Крит ослабљени без Николе Калинића који је добио поштеду због опоравка од повреде зглоба, како би спреман дочекао почетак сезоне, као и Дејана Давидовца због високе температуре", стоји у саопштењу Звезде.

Нови капитен Огњен Добрић по први пут извешће екипу на терен у петак и биће велико појачање за црвено-беле, пошто није учествова на турниру на Кипру.

Сви остали играчи нашли су се у авиону за Крит, а одмах по завршетку турнира на грчком острву, црвено-бели улазе у завршницу припрема за нову сезону пре које их очекује и ВТБ Суперкуп у Београду.

кк црвена звезда кк црвена звезда београд Кошаркашки турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
