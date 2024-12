Кошарко, срећан ти рођендан!

Нејсмит, који се сматра оцем магичне игре под обручима, 21. децембра 1891. године написао 13 правила као додатак физичкој настави у школи “Хришћанске асоцијације за младе”.



Од тих правила, чак десет се и данас употребљава, у оригиналној форми или са мањим изменама.

Прве утакмице укључивале су убацивање лопте у корпе за брескве (енгл. баскет), па је тако настало име "баскетбалл".

У Србији су се такве корпе називале кошаре, па је код нас преовладало име кошарка.

Нејсмит је преминуо 1939. године, три године након што је његов изум постао званични спорт на Олимпијским Играма у Берлину 1936. године.

Оригинална правила кошарке, које је на два листа папира написао Нејсмит, продата су на аукцији у Њујорку 2010. године за 4.300.000 долара.

Данашњи датум сматра се даном кошарке.

