МАЛИ ИГЊАТ БИО НА ОЛ СТАРУ Никола Јокић први пут показао сина: Пресладак је (ВИДЕО)

Најбољи кошаркаш Никола Јокић учествовао је на Ол-стар турниру НБА лиге, а фотографи страних медија су га пре меча усликали у породичном окружењу.

Фотографије и видео-материјали проширили су се мрежама, те смо имали прилику да видимо Николу са својом супругом Наталијом, али и децом - ћеркицом Огњеном и сином Игњатом.

Jokic's brother might be the biggest human we've ever seen 👀😤 pic.twitter.com/WAbB3hMHbY

— theScore (@theScore) February 17, 2025