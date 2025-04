МВП НАГРАДА У ЦРНО-БЕЛОМ ТАБОРУ: Бонга најбољи играч 26. кола АБА лиге

Немачки репрезентативац је био најзаслужнији за победу Партизана над Игокеом (100:94). Бонга је остварио индекс корисности 32 за нешто мање од 36 минута на терену.

Крилни кошаркаш је имао 16 поена, 12 скокова, седам аситсенција и две украдене лопте.

Isaac Bonga of @PartizanBC is the MVP of the AdmiralBet #ABALiga Round 26! Congratulations! 👏👏



— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) April 8, 2025