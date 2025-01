МВП НАГРАДА ОТИШЛА У СУБОТИЦУ: Гибсон најкориснији играч 18. кола АБА лиге

Кошаркаши Спартака су пре три дана у Суботици победили екипу Крке резултатом 102:83 у мечу 18. кола АБА лиге.

Гибсон је на терену провео нешто више од 26 минута, а за то време забележио је 31 поен, четири асистенције и две украдене лопте. Он је имао индекс корисности 34.

Umoja Gibson of @kkspartak is the MVP of the Round 18 of the AdmiralBet #ABALiga! Congratulations! 👏👏



— AdmiralBet ABA League (@ABA_League) January 28, 2025