НБА ЛИГА : Трипл-дабл Јокића у поразу Денвера од Лос Анђелес Лејкерса, Дончић се вратио

Нови плејмејкер Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић имао је феноменално издање против Денвера. Љубитељи кошарке поново су на делу видели магију Словенца, који се после неочекиваног трејда из Далас у Лос Анђелес, одлично уклопио са Леброном Џејмсом и дружином.

Најефикаснији у екипи ЛА Лејкерса био је словеначки кошаркаш Лука Дончић са 32 поена, 10 скокова и седам асистенција. Леброн Џејмс је постигао 25 поена, Остин Ривс 23, док је Руи Хачимура додао 21.

Код домаћих, најефикаснији је био Арон Гордон са 24 поена. Џамал Мареј је постигао 19 поена, док је Расел Вестбрук убацио 17. Српски кошаркаш Никола Јокић провео је на терену 35 минута, а за то време забележио је 12 поена, 13 скокова, 10 асистенција. Ово је био 26. трипл-дабл српског кошаркаша у овој сезони.

Пленио је Дончић својим потезима, погађао, разигравао саиграче, а оно што је најважније, играо је са препознатљивим осмехом на лицу.

Одлично је функционисало са Леброном Џејмсом, а овај двојац можда је најавио велике ствари за франшизу из "града анђела".

"Коначно се мало осећам као ја. Играње ове игре је све што волим, тако да коначно сам био свој, зато сам се смешкао целу утакмицу. Мислим да имамо још много простора за напредак. Ово ми је тек четврта утакмица, тако да, хемија захтева време. Али видиш данас, након три утакмице, да постаје све боље. Сваким даном ће бити боље", рекао је Дончић.

Лука Дончић се заиста "вратио".

Кошаркаши Денвера се налазе на трећем месту на табели Западне конференције НБА лиге са 37 победа и 20 пораза, док ЛА Лејкерси четврти са скором 34/21.

