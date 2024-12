НИЈЕ ИСТИНА ДА НИСАМ ХТЕО ДА ДОВЕДЕМ ЈОКИЋА У ПАРТИЗАН Горан Тадић: Ово се десило на Златибору, Рудића ни не познајем!

Амерички новинар Мајк Сингер у својој књизи "Why So Serious?" за главног "кривца" етикетирао тадашњег тренера млађих категорија Партизана Горана Тадића.



"На балкону, са погледом на терен, тренер Партизана Горан Тадић гледао је преко ограде и без много размишљања изрекао следеће: "Позвали сте ме због овог момка? Нећу ни да сиђем на терен. Имамо много таквих момака у Београду" - рекао је први тренер Николе Јокића, Исидор Рудић, за књигу Мајка Сингера"

Горан Тадић, некадашњи тренер млађих категорија КК Партизан, одговорио је на тврдње Исидора Рудића, првог тренера Николе Јокића, да није адекватно реаговао када је имао прилику да троструком МВП-ја НБА лиге доведе међу црно-беле.

Јокић је имао 15 година и био је учесник једног кампа на Златибору, а Тадић је позван да процени његове квалитете и размотри да га препоручи црно-белима.

Тадић је демантовао целу причу и рекао шта се заправо догодило.

"Завршио сам сезону и са другаром сам кренуо на одмор у Црну Гору. Свратили успут до Златибора на ручак, где је нас је позвао мој другар Синиша Савовић који је био тамо на кампу. У његовом клубу тренирао мислим да се звао "СО КОШ" тренирао је тада млади. Никола Јокић Ми смо направили паузу. Колега мој, другар Зоран Топић, који је тада радио у Хемофарму, Синиша Савовић и ја смо седели на тераси, причали о кошарци, о разним темама, пошто ја Синишу дуги низ година познајем, Тако смо се дотакли смо се теме талентоване деце. И Синиша је рекао да има једно јако занимљиво дете,мислећи на Јокића. Пошто је тада било време ручка, колега је отишао по њега, Никола је дошао, поздравили смо се, упознали, причали о разноразноразним темама. Никола је отишао потом својим током да се игра са другарима, а нас тројица смо наставили причу невезано за Николу, причали смо неке друге кошаркарске теме.", рекао је Тадић за Курир спорт.

Тадић је потом објаснио шта је даље било.

"Прошло је две године, то је било 2011, Јокић је експлодирао доласком у Војвводину и потом отишао у Мегу.Сада се преко те књиге кроз медије потура прича као да је мене неко звао, да сам ја испао непрофесионалан, да нисам хтео ни да погледам дете. .Наше правило је, кад ти неко предложи дете, ти младог кошаркаша увек доводиш на пробу. Овде сам ја из неке спонтане приче провучен, а колегу Рудића ни не познајем. Стварно, ја никад нисам причао с њим, да ме помиње у књизи. Да ли је он то изјавио, да ли је новинар то формулисао тако у причу, то је уствари једна лоша реклама по Партизан, да ја нисам хтео да доведем Николу у Партизан, што апсолутно није истина." закључио је Тадић за Курир.