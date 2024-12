НИКОЛА ЈОКИЋ РУШИ СВЕ ПРЕД СОБОМ, НБА ТО НИЈЕ ДОВОЉНО Ево шта су одлучили ШОКИРАЋЕ ВАС

Никола Јокић је у размаку од само 24 сата дао чак 104 поена, уз 30 скокова и 16 асистенција.

Ни то није било довољно да добије награду за најбољег играча недеље у најјачој лиги на свету.

Заиста је тешко објаснити...

Уместо њега, признање за најбољег играча на Западу припало је Луки Дончићу који је просечно бележио 29,3 поена, 11,7 скокова и 8,3 асистенција на четири утакмице у којима је Далас уписао три победе и један пораз. На Истоку је признање припало Тајлеру Хироу који је дао 25,3 поена, 6 скокова и 5,5 асистенција за Мајами на четири утакмице у просеку, са истим скором од 3-1.

Оставили су овим потезом и навијаче у шоку. Многи су се оглашавали на друштвеним мрежама и поставили им мање-више једно те исто питање - Јокић!?

У наведеном периоду од недељу дана (од 2. до 8. децембра) Јокић је одиграо четири утакмице у дресу Денвера. У првој против Голден Стејта убацио је 38 поена, уз 10 скокова и 6 асистенција. Против Кливленда је имао трипл-дабл (27, 20 скокова, 11 асистенција), против Вашингтона је поставио рекорд каријере са 56 поена, уз 16 скокова и 8 асистенција, па је против Атланте убацио 48, уз 14 скокова и 8 успешних додавања. Нагетси су у том периоду имали скор 2-2. Заиста несвакидашњи потез НБА...

Dallas Mavericks guard Luka Dončić and Miami Heat guard Tyler Herro have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 7 of the 2024-25 season (Dec. 2-8). pic.twitter.com/nbuNbSbZ1x

— NBA Communications (@NBAPR) December 9, 2024