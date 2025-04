НИКОЛА ЈОКИЋ О СМЕНИ МАЈКА МЕЛОУНА: "У Србији кад неко добије отказ – вероватно си ти следећи!"

Иако је против Сакрамента забележио трипл-дабл, медији после меча нису много причали о тој партији, већ о отказу Мелону пре неколико дана.



Јокић је на конференцији после меча поново рекао оно што и на терену, а то да је ово био начин да се екипа пробуди.

"Када неко жели некога да пробуди или да промени енергију, вероватно је ово то што ураде. У мојој земљи, када неко добије отказ – вероватно си ти следећи. Мислим да је то сигурно променило нешто. Делује да су добили реакцију коју су желели", рекао је Јокић.

Затим је упитан да каже шта мисли колико ће времена бити потребно екипи да се "опасуљи" од отказа тренера.

"Мислим да то мора да буде јако брзо, јер нам је плеј-оф за две утакмице", рекао је Сомборац и осврнуо се на атмосферу у свлачионици:

"Дефинитивно се нешто променило. Ако желите да промените нешто, овако то урадите", рекао је Јокић, па одговорио "да неће то да каже" на молбу да открије шта им је власник Џош Кренке рекао поводом ове одлуке.

"Знао сам мало пре свих. Рекао ми је: 'Донели смо одлуку'. Тако да није било никакве дискусије. Објаснио ми је зашто. Ја сам га саслушао и прихватио сам то. Нећу вам рећи шта ми је рекао, то остаје у приватности".

Открио је да се чуо са тренером Мелоуном преко поруке.

"Био је то тежак дан за све, посебно за њега и његову породицу. Десет година је био ту. То је све део посла".

Нови шеф стручног штаба, барем привремено, биће Дејвид Аделман, досадашњи помоћник Мелоуну у стручном штабу.

"Код њега нема бежања од истине. Рећи ће вам шта жели да вам каже на најпростији могући начин. И то ће вам вероватно показати на неки начин да испадне да паметује, али можда је то прави начин...", подвукао је Јокић.

