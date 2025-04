(ВИДЕО) НБА ЛИГА: Јокићев 33. трипл-дабл у сезони - "Знао сам мало пре осталих за смену Мелоуна, то је део спорта"

Утакмицу је завршио са 20 поена, а имао је 12 скокова и 11 асистенција, уз четири украдене лопте.



Био је то први меч Нагетса након што је отказ уручен десетогодишњем тренеру Мајклу Мелоуну, као и генералном менаџеру Калвин Буту.

Кључна је била трећа четвртина у којој је Денвер успео да се одлепи на +15, а нешто касније је имао и поен више на свом конту. Али, у финишу је дошло до нове неизвесности, јер су "краљеви" успели да се врате на четири поена заостатка, на исто толико минута до краја. Чини се, тај налет је одбијен када је Јокић асистирао за Џејлена Пикета који је погодио за 115:108 и дефинитиван крај нада Сакрамента. Шок терапија је успела, макар ако је судећи по првом мечу, али "оно право" тек следи, јер је почетак плеј-офа одмах иза угла.

Најефикаснији у победничком тиму био је Кристијан Браун 25 поена, Мајкл Портер и Арон Гордон допринели су са по 21 поеном, а Џејлен Пикет са 18 поена. У екипи Сакрамента Зек Левин био је најефикаснији са 27 поена уз 11 скокова, Демар Дерозан постигао је 22 поена, Кион Елис 20, а Треј Лајлс додао је 17 поена и девет скокова.

Први меч Денвер Нагетса без Мајкла Мелоуна као тренера потврдио је оно што су многи очекивали да ће се догодити. Иако је Дејвид Аделман именован за Мелоуновог наследника, Никола Јокић је тај који повлачи главне конце у игри Нагетса. Јокић је предводио Денвер до прве победе након четири узастопна пораза. А током меча у Калифорнији, у једном тренутку је током тајм-аута он држао главну реч, објашњавао саиграчима и тренеру шта и како треба да се ради.

Look at him. Jokic is the captain now. pic.twitter.com/m3LQ34tgmk

Није дуго прошло, а Јокић је у потпуности преузео контролу током минута паузе. Почетком треће четвртине, у тренутку када су Нагетси имали 15 поена предноси, Јокић је држао таблу и објашњавао саиграчима акцију. Сви су га ћутке и пажљиво слушали, па и нови тренер.

"Људи причају да смо рањиви, али звер је увек најопаснија када је рањива. Можда су пробудили звер", послао је Јокић јаку поруку након победе у Сакраменту.

Два меча пре краја регуларног дела сезоне, Нагетси су са 48-32 изједначени на деоби четвртог места Запада са Лос Анђелес Клиперсима. У следећем мечу Денвер дочекује екипу Мемфис Гризлиса, који се са победом мање боре за место у плеј-офу.

Nikola Jokic: “People say that we were vulnerable, but the beast is always the most dangerous when they’re vulnerable.”



“Maybe he woke up the beast.” pic.twitter.com/3QboYDj3YS

