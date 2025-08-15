ОМЛАДИНСКИ ПРОСТОР У БЕЧЕЈУ БИЋЕ АДАПТИРАН Циљ је унапређење политике младих на локалу
Уговор по ком је општини Бечеј одобрено 36 милиона динара за адаптацију омладинског простора потписао је председник општине Бечеј др Вук Радојевић у Министарству омладине и туризма.
Целокупна вредност пројекта износи 40 милиона динара, а Општина Бечеј дотираће остатак. Председник општине тим поводом је објаснио да пројекат подразумева грађевинске радове, као и оне на опремању и уређењу простора у Главној улици 47, где се заправо налази Центар за децу и младе, који користе Бечејско удружење младих и Друштво пријатеља деце општине Бечеј.
- У претходном периоду, континуирано смо улагали у омладинску политику, омладинске просторе и садржаје који су млади препознали као важне. Отворили смо омладински простор у Бачком Петровом Селу и Бачком Градишту, а сада нас очекује и опремање простора за младе у Радичевићу и Пољаницама – казао је др Радојевић.
То су биле иницијативе младих људи који су исказали своју потребу да имају место где ће се окупљати и реализовати своје идеје и садржаје који су намењени искључиво њима.
- Када је реч о овом пројекту, уверен сам да ће он унапредити омладинску политику на локалном нивоу. А уз савремену и опремљену Канцеларију за младе у центру Бечеја, ово ће бити још једно стециште за младе, њихове идеје и потребе - закључио је др Вук Радојевић.