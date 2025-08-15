clear sky
ОМЛАДИНСКИ ПРОСТОР У БЕЧЕЈУ БИЋЕ АДАПТИРАН Циљ је унапређење политике младих на локалу

15.08.2025. 12:07 12:09
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
бечеј
Фото: Општина Бечеј

Уговор по ком је општини Бечеј одобрено 36 милиона динара за адаптацију омладинског простора потписао је председник општине Бечеј др Вук Радојевић у Министарству омладине и туризма.

Целокупна вредност пројекта износи 40 милиона динара, а Општина Бечеј дотираће остатак.  Председник општине тим поводом је објаснио да пројекат подразумева грађевинске радове, као и оне на опремању и уређењу простора у Главној улици 47, где се заправо налази Центар за децу и младе, који користе Бечејско удружење младих и Друштво пријатеља деце општине Бечеј. 

-  У претходном периоду, континуирано смо улагали у омладинску политику, омладинске просторе и садржаје који су млади препознали као важне. Отворили смо омладински простор у Бачком Петровом Селу и Бачком Градишту, а сада нас очекује и опремање простора за младе у Радичевићу и Пољаницама – казао је др Радојевић.

То су биле иницијативе младих људи који су исказали своју потребу да имају место где ће се окупљати и реализовати своје идеје и садржаје који су намењени искључиво њима. 

- Када је реч о овом пројекту, уверен сам да ће он унапредити омладинску политику на локалном нивоу. А уз савремену и опремљену Канцеларију за младе у центру Бечеја, ово ће бити још једно стециште за младе, њихове идеје и потребе - закључио је др Вук Радојевић.

