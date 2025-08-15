Сахране за суботу, 16. август

Илона Јована Ачаи -испраћај- (1933) у 09.45

Парацо / Чарлс-Џејмс ( ) у 09.45

Марија Шандора Лазар -испраћај- (1945) у 10.30

Мирјана Петра Бајић-Турински (1948) у 11.15

Радослав Радета Стојковић (1948) у 12.00

Анђелија Јова Брдар (1934) у 12.45

Мирослав Драгана Стојаковић (1965) у 13.30

Мира Бранка Попадић (1951) у 14.15

Петар Симе Обрадовић (1938) у 15.00

Успенско гробље, Нови Сад

Славица Петра Томашевић -урна- (1949) у 13.00

Горње старо гробље, Футог

Милорад Душана Гашић (1960) у 13.00

Гробље Нови Мајур, Петроварадин

Томислав Николе Кардум (1933) у 11.00

Гробље у Бегечу

Никола Димка Трајковић (1948) у 15.00