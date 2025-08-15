Сахране за суботу, 16. август
На Градском гробљу у Новом Саду у суботу ће бити сахрањени:
Илона Јована Ачаи -испраћај- (1933) у 09.45
Парацо / Чарлс-Џејмс ( ) у 09.45
Марија Шандора Лазар -испраћај- (1945) у 10.30
Мирјана Петра Бајић-Турински (1948) у 11.15
Радослав Радета Стојковић (1948) у 12.00
Анђелија Јова Брдар (1934) у 12.45
Мирослав Драгана Стојаковић (1965) у 13.30
Мира Бранка Попадић (1951) у 14.15
Петар Симе Обрадовић (1938) у 15.00
Успенско гробље, Нови Сад
Славица Петра Томашевић -урна- (1949) у 13.00
Горње старо гробље, Футог
Милорад Душана Гашић (1960) у 13.00
Гробље Нови Мајур, Петроварадин
Томислав Николе Кардум (1933) у 11.00
Гробље у Бегечу
Никола Димка Трајковић (1948) у 15.00