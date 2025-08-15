clear sky
Радови у Шекспировој и код Булевара деспота Стефана – обустава саобраћаја до 12. септембра

15.08.2025. 13:33
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ у понедељак, 18. августа 2025. године, почиње радове на реконструкцији вреловода у блоку Шекспирове улице и Булевара деспота Стефана.

Према решењу Градске управе за саобраћај и путеве, током радова биће уведена привремена измена режима саобраћаја. Саобраћај ће бити обустављен на раскрсници Булевара деспота Стефана (крак према Студентском дому „Цар Лазар“/Нови „Б“) и Шекспирове улице, а паркирање ће бити забрањено у режијској саобраћајници код поменутог студентског дома.

Радови су планирани да трају до 12. септембра 2025. године. 

Из „Топлане“ апелују на грађане да имају стрпљења и разумевања, како би реконструкција била завршена у предвиђеном року.

Нови Сад
