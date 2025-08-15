clear sky
33°C
15.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1717
usd
100.104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„СЦЕНА ФЕСТ” КРАЈЕМ АВГУСТА У ИНЂИЈИ Наступају Џенан Лончаревић, Саша Матић и Борис Режак

15.08.2025. 12:11 12:26
Пише:
Слађана Аничић Илић
Коментари (0)
инђија
Фото: Општина Инђија

Велики музичко - сценски фестивал „Сцена фест”, биће одржан од 29. до 31. августа на Тргу код поште у Инђији.

Током три фестивалска дана, публику очекује богат програм са концертима популарних извођача, кабаре представом и наступима културно - уметничких друштава са територије општине Инђија.

У петак, првог дана манифестације, од 19 сати наступа „Трибуте бенд Бијело дугме”, а од 21.30 бину заузима Џенан Лончаревић. Другог дана манифестације, у 18 сати, биће уприличен концерт културно - уметничких друштава из општине Инђија, а од 21 сати наступа Саша Матић. У недељу од 19 сати биће уприличена представа – кабаре „Као да сам те сањао“. Концерт Бориса Режака очекује се од 21 сат. 

Организатори из Културног центра Инђија и Општине Инђија поручују да је ово идеална прилика да се ужива у квалитетном програму на отвореном, уз добро расположење и дружење.
 

инђија
Пише:
Слађана Аничић Илић
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај