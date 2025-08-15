„СЦЕНА ФЕСТ” КРАЈЕМ АВГУСТА У ИНЂИЈИ Наступају Џенан Лончаревић, Саша Матић и Борис Режак
Велики музичко - сценски фестивал „Сцена фест”, биће одржан од 29. до 31. августа на Тргу код поште у Инђији.
Током три фестивалска дана, публику очекује богат програм са концертима популарних извођача, кабаре представом и наступима културно - уметничких друштава са територије општине Инђија.
У петак, првог дана манифестације, од 19 сати наступа „Трибуте бенд Бијело дугме”, а од 21.30 бину заузима Џенан Лончаревић. Другог дана манифестације, у 18 сати, биће уприличен концерт културно - уметничких друштава из општине Инђија, а од 21 сати наступа Саша Матић. У недељу од 19 сати биће уприличена представа – кабаре „Као да сам те сањао“. Концерт Бориса Режака очекује се од 21 сат.
Организатори из Културног центра Инђија и Општине Инђија поручују да је ово идеална прилика да се ужива у квалитетном програму на отвореном, уз добро расположење и дружење.