СИНЕР СПРЕЧИО НОВУ СЕНЗАЦИЈУ и ушао у финале Синсинатија
Најбољи тенисер света Јаник Синер пласирао се у финале Синсинатија, где брани титулу освојену прошле сезоне.
Синер је у полуфиналу савладао Француза Теренса Атмана, 136. играча планете, који је изненађујуће стигао оволико далеко у жребу – 7:6 (4), 6:2.
Најпре је прошао квалификације, а онда избацио респектабилна имена попут Нишиоке, Коболија, Фонсеке, Фрица и Рунеа.
Атман се против Синера држао мање-више само у првом сету, који је „отерао“ у тај-брејк. Синер је снажно отворио одлучујући гем, брзо стекао три поена предности, која није испустио до краја. Јаник је у уводном гему наставка морао прилично да се помучи да га освоји, да би ривала сломио у четвртом гему. До краја сусрета начинио је још један брејк, у осмом гему, који је, испоставиће се, био и последњи на овом мечу.
Синер ће у финалу, у недељу, играти против бољег из дуела Карлоса Алкараса и Саше Зверева.