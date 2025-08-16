broken clouds
СИНЕР СПРЕЧИО НОВУ СЕНЗАЦИЈУ и ушао у финале Синсинатија

16.08.2025. 22:51 22:56
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
siner
Фото: Youtube Printscreen/TennisLegends

Најбољи тенисер света Јаник Синер пласирао се у финале Синсинатија, где брани титулу освојену прошле сезоне.

Синер је у полуфиналу савладао Француза Теренса Атмана, 136. играча планете, који је изненађујуће стигао оволико далеко у жребу – 7:6 (4), 6:2.

Најпре је прошао квалификације, а онда избацио респектабилна имена попут Нишиоке, Коболија, Фонсеке, Фрица и Рунеа.

Атман се против Синера држао мање-више само у првом сету, који је „отерао“ у тај-брејк. Синер је снажно отворио одлучујући гем, брзо стекао три поена предности, која није испустио до краја. Јаник је у уводном гему наставка морао прилично да се помучи да га освоји, да би ривала сломио у четвртом гему. До краја сусрета начинио је још један брејк, у осмом гему, који је, испоставиће се, био и последњи на овом мечу.

Синер ће у финалу, у недељу, играти против бољег из дуела Карлоса Алкараса и Саше Зверева.

 

Јаник Синер тениски турнир
Спорт Тенис
