СИНЕР У ПОЛУФИНАЛУ СИНСИНАТИЈА: Уништио Оже-Алијасима, сурова освета и 25. победа заредом
Италијански тенисер Јаник Синер пласирао се у полуфинале Мастерса у Синсинатију уз само два изгубљена гема.
Синер је у четвртфиналу савладао Феликса Оже-Алијасима са 2-0 у сетовима, после сат и 11 минута игре – било је 6:0, 6:2.
Синеру је ово била 25. победа заредом на тврдој полдози, уз 19 освојених сетова у низу, а пласирао се у своје 12. Мастерс полуфинале.
Најбољи тенисер планете доминирао је од почетка до старта против Оже-Алијасима, којег је победио први пут у каријери после два пораза пре три године.
Суров је био Италијан у првом сету, у којем је противник поприлично подбацио, направивши нула винера.
Први винер Канађанина дошао је у другом гему другог сета, а успео је чак и да направи брејк и поведе са 2:0. Међутим, поново је изгубио шест гемова у низу и претрпео и више него заслужени пораз.
Синеров ривал у полуфиналу Синсинатија биће бољи из дуела Руне – Атман.