clear sky
32°C
08.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1711
usd
100.3865
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

АТП ЛИСТА: Ђоковић назадовао на седмо место, Синер и даље први

08.08.2025. 14:43 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
djokovic
Фото: Youtube Printscreen/Wimbledon

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић назадовао је са шестог на седмо место на најновијој АТП листи са 4.130 бодова, док је Италијан Јаник Синер и даље први са 12.030.

Карлос Алкараз је други тенисер света са 8.590 бодова, док се Александар Зверев налази на трећој позицији са 6.380. 

Тејлор Фриц је четврти тенисер света, док се Џек Дрејпер налази на петом месту АТП листе.

Бен Шелтон, који је јутрос освојио мастерс у Торонту, напредовао је са седмог на шесто место.

У првих 10 на АТП листи налазе се још и Новак Ђоковић, Алекс де Минор, Холгер Руне и Лоренцо Музети.

Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за једну позицију и тренутно се налази на 49. месту на АТП листи са 1.086 бодова.

Ласло Ђере је 69. тенисер света са 886 бодова, Хамад Међедовић је 72. на АТП листи са 864, док се Душан Лајовић налази на 146. месту са 414.

Новак Ђоковић атп листа
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈОШ ЈЕДАН ОТКАЗ: Ђоковић не игра ни у Синсинатију!
djokovic

ЈОШ ЈЕДАН ОТКАЗ: Ђоковић не игра ни у Синсинатију!

04.08.2025. 18:51 18:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ГРЦИ ОТКРИВАЈУ: Ђоковић организује АТП турнир у ОАКА Арени!
djokovic

ГРЦИ ОТКРИВАЈУ: Ђоковић организује АТП турнир у ОАКА Арени!

03.08.2025. 19:34 19:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОБЈАВЉЕНА ЛИСТА НАЈБОЉИХ ТЕНИСЕРА Синер и даље први, ево на ком месту је Ђоковић
nole

ОБЈАВЉЕНА ЛИСТА НАЈБОЉИХ ТЕНИСЕРА Синер и даље први, ево на ком месту је Ђоковић

28.07.2025. 09:22 09:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај