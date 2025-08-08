АТП ЛИСТА: Ђоковић назадовао на седмо место, Синер и даље први
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић назадовао је са шестог на седмо место на најновијој АТП листи са 4.130 бодова, док је Италијан Јаник Синер и даље први са 12.030.
Карлос Алкараз је други тенисер света са 8.590 бодова, док се Александар Зверев налази на трећој позицији са 6.380.
Тејлор Фриц је четврти тенисер света, док се Џек Дрејпер налази на петом месту АТП листе.
Бен Шелтон, који је јутрос освојио мастерс у Торонту, напредовао је са седмог на шесто место.
У првих 10 на АТП листи налазе се још и Новак Ђоковић, Алекс де Минор, Холгер Руне и Лоренцо Музети.
Другорангирани српски тенисер Миомир Кецмановић напредовао је за једну позицију и тренутно се налази на 49. месту на АТП листи са 1.086 бодова.
Ласло Ђере је 69. тенисер света са 886 бодова, Хамад Међедовић је 72. на АТП листи са 864, док се Душан Лајовић налази на 146. месту са 414.