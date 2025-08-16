broken clouds
26°C
16.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ НЕМАЧКУ и освојили Суперкуп у Минхену

16.08.2025. 23:11 23:15
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/КСС
Коментари (0)
jovic
Фото: КСС/Begum Unal

Кошаркаши Србије освојили су Суперкуп у Минхену, пошто су у финалу победили селекцију Немачке резултатом 91:81(15:18, 17:20, 23:32, 26:21).

Екипа селектора Светислава Пешића успешно је окончала најозбиљнију проверу до сада и остала непоражена у припремама за Европско првенство. До пута у Ригу, наш национални тим ће имати још једну припремну утакмицу, 21. августа против Словеније у Београдској арени.

У препуној дворани САП Гарден, у правом кошаркашком спектаклу, репрезентација Србије добро је почела утакмицу и водила све време током првих десет минута. Сјајно је дуел отворио Никола Јовић, који је у првој четвртини убацио седам поена без промашаја из игре. Са доста енергије, у јаком ритму, играле су обе екипе, а Немачка се углавном уздала у шут за три поена што је и држало резултатски близу Србије.

srbija5
Фото: КСС/Begum Unal

Управо је тројком Тристана да Силве домаћин и стигао до првог вођства на утакмици у трећем минуту друге четвртине. Није се дуго на семафору задржала предност екипе Алекса Мумбруа, јер су изабраници селектора Светислава Пешића везали неколико одличних напада, али су и сјајно бранили свој кош. Поенима Гудурића, Маринковића, Јовића и Богдановића, Србија прави серију за 31:25.

Играло се у налетима и мини серијама у последњих неколико минута другог периода – Немци су стигли на -1 преко Обста и Вагнера, али су наши Маринковићевом тројком експресно одговорили. Србија је на крају првог полувремена водила шест поена разлике 38:32.

Прво двоцифрено вођство, репрезентација Србије стекла је средином треће четвртине након тројке Јовића и поенима испод коша Петрушева – 49:39. И на, мање-више, тој дистанци је све време држава ривала. Сјајну улогу у последња два минута трећег периода одиграо је Тристан Вукчевић постигавши две тројке, а тачку на четвртину ставио је Гудурић са линије за слободна бацања – 70:55.

srbija4
Фото: КСС/Begum Unal

Немачка је боље почела последњу деоницу и предвођена својим лидером Францом Вагнером унела је поново неизвесност у утакмицу направивши серију 16:3 – 73:71. Серију грешака и промашаја нашег тима прекинуо је Гудурић полагањем, а онда и асистенцијом за Милутинова, да би тројкама Николе Јовића и Аврамовића предност поново отишла на +10. Немци су у финишу меча покушали да се врате кроз пенал завршницу, али су наши играчи контролисали ситуацију и сачували предност.

СРБИЈА: Петрушев 9, Н. Јовић 22 (7-4 за три), Богдановић 11 (4 ск, 4 ас), Копривица, Маринковић 5 (5 ск), Вукчевић 11 (5 ск), Добрић, Јокић 7 (8 ск, 7 ас), Гудурић 11 (4 ас), С. Јовић 2, Давидовац, Аврамовић 7, Милутинов 6 (5 ск), Топић.

Најефикаснији у селекцији Србије био је Никола Јовић са 22 поена, док су Богдан Богдановић, Тристан Вукчевић и Марко Гудурић убацили по 11. У репрезентацији Немачке најбољи је био Франц Вагнер са 26 поена, док је Тристан да Силва додао 14.

Треће место освојила је Турска, која је победила Чешку 79:65.

кошаркаши србије припремни турнир
Извор:
Дневник/КСС
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
КОШАРКАШИ СРБИЈЕ БРИЉИРАЛИ ПРОТИВ ЧЕШКЕ НА ПРИПРЕМАМА Заказано финале са Немцима
SR

КОШАРКАШИ СРБИЈЕ БРИЉИРАЛИ ПРОТИВ ЧЕШКЕ НА ПРИПРЕМАМА Заказано финале са Немцима

15.08.2025. 22:26 22:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ПРЕД НАСТУП У МИНХЕНУ: Да искористимо утакмице за напредовање, брине ме Мицић
pesic

СВЕТИСЛАВ ПЕШИЋ ПРЕД НАСТУП У МИНХЕНУ: Да искористимо утакмице за напредовање, брине ме Мицић

15.08.2025. 09:03 09:06
Волим
0
Коментар
0
Сачувај