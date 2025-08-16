КОШАРКАШИ СРБИЈЕ ПОБЕДИЛИ НЕМАЧКУ и освојили Суперкуп у Минхену
Кошаркаши Србије освојили су Суперкуп у Минхену, пошто су у финалу победили селекцију Немачке резултатом 91:81(15:18, 17:20, 23:32, 26:21).
Екипа селектора Светислава Пешића успешно је окончала најозбиљнију проверу до сада и остала непоражена у припремама за Европско првенство. До пута у Ригу, наш национални тим ће имати још једну припремну утакмицу, 21. августа против Словеније у Београдској арени.
У препуној дворани САП Гарден, у правом кошаркашком спектаклу, репрезентација Србије добро је почела утакмицу и водила све време током првих десет минута. Сјајно је дуел отворио Никола Јовић, који је у првој четвртини убацио седам поена без промашаја из игре. Са доста енергије, у јаком ритму, играле су обе екипе, а Немачка се углавном уздала у шут за три поена што је и држало резултатски близу Србије.
Управо је тројком Тристана да Силве домаћин и стигао до првог вођства на утакмици у трећем минуту друге четвртине. Није се дуго на семафору задржала предност екипе Алекса Мумбруа, јер су изабраници селектора Светислава Пешића везали неколико одличних напада, али су и сјајно бранили свој кош. Поенима Гудурића, Маринковића, Јовића и Богдановића, Србија прави серију за 31:25.
Играло се у налетима и мини серијама у последњих неколико минута другог периода – Немци су стигли на -1 преко Обста и Вагнера, али су наши Маринковићевом тројком експресно одговорили. Србија је на крају првог полувремена водила шест поена разлике 38:32.
Прво двоцифрено вођство, репрезентација Србије стекла је средином треће четвртине након тројке Јовића и поенима испод коша Петрушева – 49:39. И на, мање-више, тој дистанци је све време држава ривала. Сјајну улогу у последња два минута трећег периода одиграо је Тристан Вукчевић постигавши две тројке, а тачку на четвртину ставио је Гудурић са линије за слободна бацања – 70:55.
Немачка је боље почела последњу деоницу и предвођена својим лидером Францом Вагнером унела је поново неизвесност у утакмицу направивши серију 16:3 – 73:71. Серију грешака и промашаја нашег тима прекинуо је Гудурић полагањем, а онда и асистенцијом за Милутинова, да би тројкама Николе Јовића и Аврамовића предност поново отишла на +10. Немци су у финишу меча покушали да се врате кроз пенал завршницу, али су наши играчи контролисали ситуацију и сачували предност.
СРБИЈА: Петрушев 9, Н. Јовић 22 (7-4 за три), Богдановић 11 (4 ск, 4 ас), Копривица, Маринковић 5 (5 ск), Вукчевић 11 (5 ск), Добрић, Јокић 7 (8 ск, 7 ас), Гудурић 11 (4 ас), С. Јовић 2, Давидовац, Аврамовић 7, Милутинов 6 (5 ск), Топић.
Најефикаснији у селекцији Србије био је Никола Јовић са 22 поена, док су Богдан Богдановић, Тристан Вукчевић и Марко Гудурић убацили по 11. У репрезентацији Немачке најбољи је био Франц Вагнер са 26 поена, док је Тристан да Силва додао 14.
Треће место освојила је Турска, која је победила Чешку 79:65.