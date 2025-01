НИКОЛА ТОПИЋ БИ МОГАО ДА ДЕБИТУЈЕ...У ДРЕСУ БРУКЛИНА! Суперталентовани Србин чека шансу у НБА

И Денвер се одавно помињао као могућа дестинација за Џонсона у замену за Мајкла Портера Јуниора…

Али, сада се у трку укључила Оклахом Сити који има и те како много тога да понуди. Између осталог, како сазнаје новинар Форбса, Тандери су спремни да понуде и Николу Топића!

Млади српски таленат још није дебитовао у НБА лиги пошто прва сезона у најјачој конкуренцији за њега протиче у опоравку од повреде и операције колена, односно тренинзима и привикавању на ново окружење. Ипак, ако се обистини трејд са Нетсима, први НБА кораци за Топића биће у Бруклину. Што за његово развијање можда и не би било лоше, с обзиром да тим из Велике јабуке неће имати превелике амбиције док се не направи потпуна реконструкција.

Ђорди Фернандез, Шпанац на клупи Бруклина, сигурно би волео таквог бисера у својим редовима, а Оклахома Сити би могла да пошаље и неке од бројних пикова које је сакупила сјајним трејдовима и током година таворења при дну Запада. Са друге стране, Џонсон би Грмљавину учинио можда и највећим фаворитом за титулу.

