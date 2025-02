ОД 75 ДО 750 ЕВРА ЗА ФАЈНАЛ-ФОР ЕВРОЛИГЕ: Почела продаја улазница за завршни турнир у Абу Дабију

У саопштењу се наводи да сви заинтересовани навијачи могу да купе карте путем линка на званичном сајту Евролиге.

Улазнице коштају од 74,75 до 187,25 евра, док комплети карата за сва четири меча износе од 299 до 749 евра.

Прво полуфинале је на програму 23. маја од 16 часова по централноевропском времену, док ће друго полуфинале бити одиграно истог дана од 19 сати.

Утакмица за треће место биће одиграна 25. маја од 15 часова, а финале је на програму три сата касније.

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 26, 2025