ПАРТИЗАН ПОНУДИО НОВИ УГОВОР БРАУНУ: Чека се одговор

Американац је био најефикаснији актер победе над над Монаком са 18 поена, од чега је 16 постигао за 13 минута првог полувремена.



Као награда, стигла је понуда о продужетку сарадње са црно-белима са којима је летос потписао једногодишњи уговор када је стигао из берлинске Албе.

Браун се наметнуо као један од лидера овосезонске екипе Жељка Обрадовића, те је управа клуба кренула у акцију његовог останка. Сада се чека играчев одговор.

Браун ове сезоне у просеку бележи 13,1 поена, 2,9 скокова и две асистенције по мечу.

Пре Европе и екипа Албе и Партизана играо је у НБА за Милвоки Баксе, Хјустон, Далас, развојни тим Торонто Рапторса и Лос Анђелес Лејкерсе.

