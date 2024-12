И ПАРТИЗАН ПОСЛАО ПОРУКУ ЛЕСОРУ: Стиже подршка са свих страна након тешке повреде

Кошаркаш Панатинаикоса Матијас Лесор доживео је стравичну повреду током утакмице против Басконије у 17. колу Евролиге.

Меч је за репрезентативца Француске завршен, а подршка је почела да стиже са свих страна, од саиграча, некадашњих клубова, пријатеља...

Лесор је носио и дрес Црвене звезде и Партизана, а посебно је био омиљен код навијача црно-белих. Управо је и са те адресе стигла порука за центра.

– Остани храбар, брате! Црно-бела породица те воли – освануло је на мрежи Икс КК Партизан.

We wish a speedy recovery to @Paobcgr center Mathias Lessort who got injured in the EuroLeague game.



Be strong, @ThiasLsf! 🙏🏼 pic.twitter.com/hzzGlbCakB

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 19, 2024