ПАРТИЗАН ПОТПИСАО ЈОШ ЈЕДНОГ ЈУНИОРА: Сви се отимали око њега, а млади плејмејкер се одлучио за црно-беле (ВИДЕО)

Талентовани Румун је пре само неколико дана постао пунолетан, а иако је био на мети бројних европских клубова, одлучио се да остане у црно-белом до 2029. године.

Лука Јонут Иљеш наступа за млађе категорије Партизана.

Luca Illes(🇷🇴, G, 2007) signed a 4 year contract with Partizan today. Has been a standout in the younger selections ever since he came from UBT in 2021. Among other accolades, he led Partizan to an U17 national championship last season, while being named F8 MVP and best scorer. pic.twitter.com/7JkNco1pYk

