ПЛЕЈ-ИН И ПЛЕЈ-ОФ ЕВРОЛИГЕ: Ко, где, када и против кога

На овом месту налази се све што је потребно да знате о плеј-ин и плеј-оф фази Евролиге.



У плеј-ину учествују, осми, девети и десети тим. Формат такмичења је такав да у првој рунди играју седми против осмог, где је седми домаћин, односно девети против десетог, где је девети домаћин.

Победник меча између седмог и осмог је директан учесник плеј-офа и састаће се са другопласираним тимом после лигашког дела сезоне без предности домаћег терена.

Поражени у дуелу седмог и осмог добија нову шансу у утакмици код куће са победником дуела између деветог и десетог. Другим речима, да би се домогли позиције број осам у плеј-офу, девети или десети морају да забележе две победе.

Четвртфинале плеј-офа игра се по уобичајеном формату до три победе (2-2-1), а парови полуфинала Фајнал фора унапред се знају – састаће се први против четвртог на табели, односно трећи против петог (где гости као победници у четвртфиналним серијама преузимају привилегије фаворита).

Уколико би осмопласирани у плеј-офу избацио првог носиоца Олимпијакос, преузео би и улогу „броја 1“ на Фајнал-фору у Абу Дабију.

Парови плеј-ина:

(7) Реал Мадрид – (8) Париз

(9) Бајерн Минхен – (10) Црвена звезда

