"ВИШЕ ЛИЧИ НА КАМИОНЏИЈУ" Коментар славног плејмејкера о изгледу Николе Јокића запалио интернет

Лидер Денвера је просечно до сада у сезони бележио 29,7 поена, 13,7 скокова и 11,7 асистенција.

- Он је сјајан, обожавам да га гледам - рекао је Боб Кузи.

Наставио је у сличном стилу, само сликовитије.

- Јокић је заступљен у свим сегментима. Његов рад ногу у близини коша личи на некога ко је много нижи од 211 центиметара. Ако га гледате, он чак ни не изгледа као спортиста. Више личи на камионџију, али има све вештине једног бека. Поред тога, има очите предности доброг тајминга и чињенице да је толико велики - рекао је Кузи.

On his 90th Birthday, we celebrate the “Houdini of the Hardwood” Bob Cousy! #NBAAssistWeek #NBABDAY pic.twitter.com/6Q2Cd5DCIO

— NBA (@NBA) August 9, 2018