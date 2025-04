СРБИЈУ ЧЕКА ПАКАО У ЛЕТОНИЈИ: За три дана продато 25.000 карата

ФИБА је саопштила како ће карте за а групу на наредном Европском првенству бити у продаји од 31.3, међутим, то се није догодило последњег дана марта.



Чим су карте пуштене у продају, уследила је "лудница".

У Риги, граду у ком ће Србија играти и групну фазу такмичења, већ су распродате све улазнице за мечеве кошаркашке репрезентације Летоније.

Како је објављено, за три дана је продато 25.000 улазница само за мечеве домаће селекције које ће играти против Турске, Естоније и Србије.

На ФИБА Евробаскет страници на друштвеним мрежама је јављено да је обезбеђен контигент карата и за гостујуће селекције и да ће се то радити у договору са националним савезом (у овом случају КСС).

