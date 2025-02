(ВИДЕО) АКЦИЈА КОШАРКАША ПАРТИЗАНА ПОКУШЕВСКОГ И ТАЈРИКА ЏОНСА најлепша у Евролиги у јануару

Евролига је објавила 10 најбољих потеза у јануару, а додавање Покушевског после дриблинга иза леђа за алеј-уп Тајрику Џонсу и атрактивно закуцавање Американца изабрано је као најбоље.



На петом месту јануарске листе је акција кошаркаша Партизана са гостовања Асвелу и алеј-уп акција у којој је Брендон Дејвис био асистент, а Тајрик Џонс је атрактивно закуцао.

На деветом месту је акција кошаркаша Партизана у мечу против Црвене звезде која је почела рампом Тајрика Џонса Ајзеји Кенану а завршила се тројком Стерлинга Брауна после додавања Ајзака Бонге.

На 10. месту јануарске листе је акција кошаркаша Црвене звезде, додавање Јага дос Сантоса и закуцавање Луке Митровића.

Евролига је тренутно паузирана због обавеза клубова у куповима својих држава, затим и обавеза репрезентација у финишу квалификација за Европско првенство, а такмичење се наставља 27. фебруара утакмицама 27. кола.

