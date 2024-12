(ВИДЕО) ХИТ; САДА ИМА И ХИМНУ Никола Јокић завршио у реп песми ПОГЛЕДАЈТЕ ФЕНОМЕНАЛНУ АНИМАЦИЈУ

Амерички уметник DJ Maculate објавио је песму коју је назвао „Химна Николе Јокића“.

„Никола Јокић никада не би сам направио реп песму, па сам последњих пет недеља ја то урадио за њега. Представљам вам: Сомбор шафл. Укључује сјајан посао Алека Гвина, а ја сам анимирао. Најбољи играч свих времена је добио патику и књигу овог месеца, а сада има и химну“, поручио је Макулејт.

У анимацији су коришћена култна дела светске уметности попут „Тајне вечере“ коју је осликао Леонардо да Винчи где је Јокић представљен као Исус (некима се то није допало) или чувена слика Паје Јовановића „Сеоба Срба“ у ком је Јокић приказан као Аресније ИИИ Чарнојевић.

Nikola Jokic would never make his own rap song, so over the last 5 weeks, I did it for him. I present to you: Sombor Shufflin. Featuring the amazing work of @alecgwin all animated by me. The best player of all time got a shoe and a book this month and now he has an anthem. pic.twitter.com/zhlHkywa0n

