(ВИДЕО) КОШАРКАШКИ ПРАЗНИК У КИНИ Ево због чега је стигао Никола Јокић

Тамошњи љубитељи кошарке су попут лавине опколили српског кошаркаша који је недавно слетео на аеродром.

Кинеска турнеја ће трајати од 17. до 21. јула. Он ће бити у Пекингу, Гвангжуу, Фошану, Шенџену, Ченгдуу и Шиђијажуангу.

Nikola Jokić arrived at Guangzhou Baiyun Airport, beginning his five-day tour in China. pic.twitter.com/WG0y90e5Mt

