(ВИДЕО) ЊУЈОРК УЗВРАТИО БРЕЈК: Никси надокнадили „минус 20“ и смањили заостатак у финалу Истока

Њујорк је надокнадио „минус 20“ из финиша друге четвртине (55:35) и на крилима сјајног Карла Ентонија Таунса, који је 20 од 24 поена постигао у првих седам минута последње четвртине, дошао до важне победе. Уз све то имао је и 15 скокова.



KAT DOMINATES THE 4Q OF GAME 3!



🗽 20 PTS

🗽 8 REB

🗽 6-9 FGM

🗽 3-4 3PM

🗽 5-6 FTM



New York can even the Eastern Conference Finals on Tuesday at 8:00pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/g160G7HOpb

— NBA (@NBA) May 26, 2025