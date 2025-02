(ВИДЕО) ОГЛАСИЛИ СЕ РУСКИ КЛУБОВИ ЗБОГ ЗВЕЗДЕ: ЦСКА и Зенит се захвалили на кореографији

Пре почетка меча Евролиге спортска хала осванула је у бојама руске и српске заставе.



Брзо је ово одјекнуло широм Европе, па су се огласили у руски клубови Зенит и ЦСКА, који због санкција због рата у Украјини, не играју најјаче клупско европско такмичење.

Црвено-беле присталице су певале руске песме и скандирале „Срби-Руси, браћа заувек“.

– Кошаркашки клуб Зенит захваљује се КК Црвена звезда и њеним сјајним навијачима на невероватној подршци пре утакмице регуларног дела Евролиге против литванског Жалгириса. Срби и Руси, браћа заувек!.

Zenit Basketball Club thanks @kkcrvenazvezda and its great fans for their incredible support before the @EuroLeague regular season game against Lithuanian Zalgiris.



Срби и Руси браћа заувек! 🇷🇸🤝🏻🇷🇺



📽️ credit: Crvena Zvezda pic.twitter.com/cL7NuVBeyD

— Zenit Basketball Club (@zenitbasket) February 27, 2025