ДРУГА ЋЕРКА ПРЕДРАГА ДАНИЛОВИЋА, КРЕНУЛА СТОПАМА СВОГ ОЦА Соња ће играти у истом граду као прослављени кошаркаш

Први је освојила са Јединством из Старе Пазове, а почетком нове недеље је добила феноменалне вести.



Welcome to The U, Sonja 🙌



The outside hitter from Serbia will join us for the 2025 season! pic.twitter.com/MSIAzRsG6D

— Miami Hurricanes Volleyball (@CanesVB) May 4, 2025