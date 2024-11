АБДИ НАГЕЈЕ ПОБЕДНИК ЊУЈОРШКОГ МАРАТОНА: Кенијке доминирале у женској конкуренцији

Друго место припало је Кенијцу Евансу Чебету (2:07:45), док је трећи био његов сународник Алберт Корир (2:09:00).

Прво место у женској конкуренцији на Њујоршком маратону припало је Шили Чепкируи из Кеније (2:24.35), друга је била њена сународница Хелен Обири (2:24:49). Треће место освојила је још једна Кенијка Вивијан Черујот (2:25:21).

Your 2024 #TCSNYCMarathon Open Women's division champion is Sheila Chepkirui of Kenya in an official time of 2:24:35. 🥇 pic.twitter.com/TWr4a0nVJb

— TCS New York City Marathon (@nycmarathon) November 3, 2024