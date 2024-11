АНГЕЛИНА ТОПИЋ У ФИНАЛУ: Наша атлетичарка у трци за светску награду Звезда у успону

Награда ће бити додељена најбољој атлетичарки до 20 година.

Финалисткиње су, поред Ангелине Топић, Кинескиња Јан Зији и Сембо Алмајев из Етиопије. Добитница награде биће објављена 1. децембра.

Ангелина је ове сезоне са непуних 19 година освојила другу сениорску европску медаљу и на шампионату у Риму је отишла корак даље од претходног у Минхену 2022. Наиме, талентована висашица коју тренира отац Драгутин, такође наш некадашњи ас у овом дисциплини, освојила је сребро, после бронзе у Немачкој.

После 19. рођендана дебитовала је на Олимпијским играма у Паризу, где је упркос повреди током загревања пре квалификација, успела да уђе у финале, у ком се није такмичила због тих околности. Потом је постала светска јуниорска првакиња у Перуу.

Who is your Women's Rising Star of the year? 🤩



🔗 https://t.co/udzA0HKckG#AthleticsAwards pic.twitter.com/E9oOr2SvbI

— World Athletics (@WorldAthletics) November 12, 2024