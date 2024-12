ФЕРШТАПЕН ПОБЕДОМ У КАТАРУ ПОТВРДИО ТИТУЛУ: У последњој трци сезоне одлука ко је најбољи – Мерцедес или Ферари

Ферштапен је титулу обезбедио пре седам дана у Лас Вегасу, а у Катару је уписао девети тријумф у сезони, 63. у каријери.

Друго место освојио је Шарл Леклер из Ферарија, а треће Оскар Пјастри из Мекларена.

MAX VERSTAPPEN WINS THE QATAR GRAND PRIX!!



Expertly managed from the World Champion, who makes it two wins in three races! 👏👏#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KqMPFWAcbw

— Formula 1 (@F1) December 1, 2024