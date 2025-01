ХАМИЛТОН ПРВИ ПУТ ВОЗИО ФЕРАРИ: Седмоструки првак Формуле један испробао болид

Хамилтон (40) је био за воланом Ферарија СФ-23, спецификације из 2023. године са бројем 44.

АП наводи да је британски возач свој први круг у Ферарију почео у 9.16 часова на стази Фиорано. Он је током вожње два пута махнуо у правцу око 1.000 навијача, који су се окупили на оближњем мосту, упркос хладном времену.

Stepping into a new era 👊



Lewis Hamilton takes his first lap in a Ferrari! pic.twitter.com/LCOws2haSn

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 22, 2025