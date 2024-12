МОЛЕР НАЈБЖИ У БОРМИЈУ У СУПЕРВЕЛЕСЛАЛОМУ: Трку је обележио и тежак пад Швајцарца Ђина Кавизела

Молер је победио резултатом 1:29,22 минута и остварио први тријумф у Светском купу.



Аустријанац Винцент Крихмајр заузео је друго место са 0,20 секунди заостатка за победником.

Трећи је био Швајцарац Алексис Мони са 0,24 секунде заостатка. Он је у суботу победио у спусту, што је био његов први тријумф у Светском купу.

Водећи у Светском купу Швајцарац Марко Одермат заузео је пето место са 0,45 секунди заостатка.

Трку је обележио и тежак пад Швајцарца Ђина Кавизела, који је после само 50 секунди на стази изгубио контролу и пао. Он је хеликоптером пребачен у болницу, а бројни медији пренели су да је сломио ногу.

What a brilliant run! 🏆 Fredrik Moeller 🇳🇴 claimed his first World Cup victory!#fisalpine #wintersport #bormioskiworldcup pic.twitter.com/mLGepaURTk

— FIS Alpine (@fisalpine) December 29, 2024