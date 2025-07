ПЈАСТРИ ПОБЕДИО НА ВЕЛИКОЈ НАГРАДИ БЕЛГИЈЕ: Славље Мекларена увеличао Норис освајањем другог еста, трећи Леклер у Ферраију

Пјастри је у Белгији дошао до шесте победе ове сезоне, а осме у каријери. Ландо Норис из Мекларена је био други, иако је имао пол позицију пред почетак трке, док је возач Ферарија Шарл Леклер завршио на трећем месту. Актуелни светски шампион и члан Ред була Макс Ферштапен завршио је трку на четвртој позицији.

Бодове су још освојили Џорџ Расел (Мерцедес), Алекс Албон (Вилијамс), Луис Хамилтон (Ферари), Лијам Лосон (Рејсинг Булс), Габријел Бортолето (Заубер) и Пјер Гасли (Алпина).

Дирекција Формуле 1 је одложила почетак трке за сат и 20 минута због кише која је падала у Спа Франкоршампу. Трка је требало да почне у 15 часова, али су се возачи после круга за загревање вратили у гараже, а затим је у 16.20 сати стартовала иза возила безбедности.

Ипак, након престанка падавина, трка је у једном тренутку почела, након четири круга иза возила безбедности, уз летећи старт. Већ у петом кругу виђено је кључно претицање на циљном правцу, када је Пјастри заобишао клупског колегу Нориса. Уводни тренуци били су резервисани за Леклера и Ферштапена, који је нападао, био близу, али је Шарл одбијао те налете. Луис Хамилтон, прошлосезонски победник, стартовао је са 18. позиције и врло брзо стигао до седмог места, на ком га је зауставио Алекс Албон. Норис је половином трке успевао да спусти разлику у односу на Пјастрија, али је у једној кривини излетео накратко са стазе, па је Аустралијанац само повећао предност на девет секунди. Оштећење гума је било очигледно код готови свих возача у финишу треке, али се нико није усуђивао да иде на другу замену пнеуматика.

Норис је јурио Пјастрија, топио предност, спустио на око три секунде, пре него што је направио и трећу велику грешку и тако доделио победу клупском колеги.

Oscar Piastri wastes no time in seizing control of this race 🤩#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/DaRxFSDtCt

— Formula 1 (@F1) July 27, 2025