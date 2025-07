ТАДЕЈ ПОГАЧАР ЧЕТВРТИ ПУТ ОСВОЈИО ТУР Д'ФРАНС: Словенац је последњу етапу завршио као четврти

То је невроватном Словенцу четврта титула на овој трци у последњих шест година, која га је сврстала у ред најбољих и најтрофејнијих такмичара у историји Тура. Погачар је Тур освајао 2020, 2021. и 2024. године.

Титулу више од Погачара имају само Жак Анкетил (Француска), Еди Меркс (Белгија), Бернар Хино (Француска) и Мигел Индураин (Шпанија). Погачар се на вечној листи шампиона сада поравнао са Крисом Фромом (Велика Британија).

Словеначки ас је последњу етапу на 112. Туру завршио на четвртом месту, иза сународника Матеја Мохорица који је поделио подијум са Италијаном Давидеом Балеринијем и Белгијанцем Вутом Ван Артом, победником последње, врло узбуљиве етапе. Ван Арт је дистанцу од 132,2 километра превезао за три сата, седам минута и тридесет секунди. Другопласирани и трећепласирани готово поравнати су прешли циљ.

Погачар иза себе има три недеље атомске вожње, али је и данас био спреман за борбу и напад на прво место којим би у великом стилу ставио тачку на још један историјски резултат. Посустао је, ипак, у самој завршници, остао без снаге, али на крају слави још један епски успех и велики резултат за словеначки бициклизам и спорт генерално.

Tadej Pogačar, Tour de France champion 🏆🇫🇷



Carrying the Yellow Jersey for 13 stages this year, @TamauPogi claimed four stage wins on his way to overall victory 🥇 #WeAreUAE#TDF2025 title, retained 💛 pic.twitter.com/R5san5Wid5

— @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) July 27, 2025