ТАЈСОН ФЈУРИ ОТИШАО У ПЕНЗИЈУ Овога пута коначно СВЕ РЕКАО НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА (ВИДЕО)

„Поздрав свима. Биће ово кратко и слатко – желим вам рећи да се повлачим из бокса. Било је сјајно и уживао сам у свакој секунди“, рекао је Фјури у кратком видеу који је објавио на друштвеним мрежама.

Бивши светски првак у тешкој категорији одлази у пензију са скором 34-1-2, а једина два пораза доживео је управо од Усика. Титулу светског првака држао је од 2015. до 2016. и од 2020. до 2024. године, али није имао никакво решење у две борбе с Украјинцем.

Ово није први пут да је Фјури објавио крај каријере, али се сматра да је ово његова коначна одлука. Подсећамо, Фјури је 2022. године најавио повлачење из бокса након победе над Дилијаном Вајтом, али се касније вратио у ринг.

Фјури одлази у пензију са више од 150 милиона долара зараде од борби.

