(ВИДЕО) БРЖИ ОД БОЛТА: Гаут оборио рекорд стар 56 година

О томе каквом се таленту ради сведочи и податак да је већ кренуо да обара рекорде Јусеина Болта, додуше на 200 метара.



Гаут је ту дистанцу истрчао за 20,04 секунде наспрам 20,13 секунди колико је Јамајканцу било потребно током тинејџерских дана. Оборио је и рекорд Аустралије који је 56 година држао Питер Норман.

Нарочито је импресиван темпо којим Гаут напредује, поред резултата које остварује упркос годинама о чему сведочи друго место на Светском првенству до 20 година на ком је завршио као други у трци на 200 метара иза Бајанде Валаце. Од ривала из Јужне Африке је млађи две године.

Своје време до горепоменутог рекордног је поправио за 83 стотинке, док и на 100 метара бележи значајан напредак. Са 10,43 је побољшао време на 10,17 секунди.

Недавно је у Бризбејну истрчао ту дистанцу и за 10,04, али уз недозвољен ветар у леђа.

Све је то навело и самог Болта да каже како у Гауту види самог себе.

Absolutely outrageous from Gout Gout.



10.04 at the age of 16.



Speechless.



pic.twitter.com/FYJbOzyMVz

— Daniel Hussey (@DanielHussey2) December 6, 2024