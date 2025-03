(ВИДЕО) СВЕТСКИ РЕКОРД СЛОВЕНЦА: Домен Превц поставио нову границу снова у ски-скоковима

Превц је у другој серији остварио скок од 254,5 метара. Он је оборио досадашњи рекорд од 253,5 метара, који је у марту 2017. године у норвешком Викерсунду остварио Аустријанац Штефан Крафт.

Превц је на Планици заузео друго место у укупном пласману са 475 бодова, пошто је у првој серији забележио скок од 245 метара.

Прво место освојио је Словенац Анже Ланишек, који је сакупио 482,1 бод скоковима од 247,5 и 241,5 метара.

Треће место на подијуму заузео је Немац Андреас Велингер скоковима од по 236,5 метара и са укупно 455,8 бодова.

Slovenian Domen Prevc broke the FIS Sky Jumping record at 254.5 m! He did it in front of his home crowd at Planica in #Slovenia! Unbelievable to watch pic.twitter.com/aONQcIUatV

— SLO HOOPS FAN 🇸🇮 (@SloHoopsFan) March 30, 2025