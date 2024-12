(ВИДЕО) УХАПШЕН РЕПРЕЗЕНТАТИВАЦ СРБИЈЕ Олимпијац се сукобио са полицијом у Грузији

Двоструки светски шампион, ухапшен је као један од лидера масовних протеста због одлуке Влада Грузије да суспендује процес придруживања Европској унији.

Пред синоћне протесте полиција је ухапсила седам особа због под оптужбом за организовања насиља. Извршила је рације у канцеларијама опозиционих странака. Спекулише се да би ухашени могли да добију затворску казну у трајању од чак девет година. Иза решетака су завршили поједини лидери опозиције и међу њима - Зураб Датунашвили, члан опозиционе партије Акхали. Према речима његовог адвоката Датунашвили је задобио и повреде на врату, а приликом хапшења изударан је и по трупу.

Russian Dream regime Titushky attacked us at Courtyard Marriott after the opposition meeting this evening. They assaulted and detained Zura Datunashvili, Coalition 4 Change member, Ahali party political council member, and European and World wrestling champion. #GeorgiaProtests pic.twitter.com/81a6SAlKMu

— Coalition 4 Change 🇬🇪🇪🇺 (@CoalitionGEO) December 4, 2024