ЗА НОЋ ЈЕ СПАВАО СА 35 СТЈУАРДЕСА, ПА НЕКОЛИКО САТИ КАСНИЈЕ ПОСТАО СВЕТСКИ ПРВАК У ФОРМУЛИ 1 Ово је прича о чувеном Џејмсу Ханту

Међутим, судбина је хтела другачије.



Као клинац волео је тенис, сквош и скијање. Свирао је трубу, волео је животиње и био је сасвим обичан младић. За волан је први пут у животу сео на комшијином трактору током летних празника, али није се баш прославио јер није имао снаге да стисне квачило и мења брзине па је брзо одустао. Пар месеци пре 18. рођендана, након што је положио возачки, отишао је преко лета у околину Силверстона код Криса Риџа, свог другара са тениса. Ту је све почело.

Његов брат Сајмон је у гаражи крпао неки стари Мини и припремао га за трку тог викенда. Позвао је Џејмса и Криса да му се придруже за викенд. Тада је Хант први пут у животу уживо видео како изгледају ауто-трке. И нешто се у њему променило, пише "Индеx.хр" у својој рубрици "Ретроспортива".

Кад се вратио кући, родитељима је рекао да га медицина више не занима и да жели да постане возач на тркама. Замолио их је да му дају пола од оних 5.000 фунти како би купио Мини и почне да се трка, али је добио кратко и јасно "Не!". Хант се запослио и радио два посла паралелно како би имао новца за трке, купио је неки стари Мини и кренуо у свет о којем није имао благе везе.

Милионер са 22 године

Лорд Александер-Фермор Хескет имао је само пет година кад је наследио титулу барона након што му је преминуо отац. Млади Лорд Хескет живео је живот какав се и очекивао од 22-годишњег бесрамно богатог клинца. Партијао је,трошио је новац на све на шта не би требало трошити, а с 22 године нашао се на једном скупом венчању на којем је упознао извесног Ентонија Хорслија, небитног возача ауто-трка и запио се с њим.

Пар вискија касније Хескет је Хорслију продао Мерцедес у којем је дошао на венчање. Барону се јако свидео и на лицу места су, добро подмазани, договорили продају. Све би било у реду да наредног дана Хорслија није назвала Хескетова бесна мајка и рекла му да жели назад свој аутомобил.

James Hunt After British Grand Prix Lifted by Women 1976 pic.twitter.com/OZlJwxOG7Y — FRANCIS BOODTS (@FBOODTS) December 9, 2018

- Помислио сам да је тај тип тотална будала, али ми се свидео. Нашли смо се други дан и брзо смо се спријатељили - рекао је Хорсли који је почео интензивно да се дружи с Хескетом и 1972. године му предложио сјајну идеју да оснују тим у Формули 3 и крену у озбиљно тркање како би имали шта да раде преко викенда. Хескет је, наравно, пристао.

Џејмс Хант, који је и даље радио као коњ да скупи довољно новца, дотад се већ годинама тркао, али уз редовна разочарања. Његовом Минију било је забрањено тркање због кршења правила након чега га је напустио колега Џастин Фрај. Одлучан да настави с тркањем, Хант је с 21 годином ушао у Формулу Форд за коју је болид платио 300 фунти.

Годину дана касније добио је место у болиду у Формули 3. Редовно је био при врху, чак је и добио награду за једног од најперспективнијих младих возача, а победио је на три трке. Добио је прилику у Формули 2 у којој две године није направио апсолутно ништа, а добио је и надимак “Hunt the Shunt” јер је стално разбијао болиде.

Пао је назад у Формулу 3 у којој га је усред сезоне 1972. године "STP-March" отпустио због кршења тимских правила. Хант је био пред крајем каријере и размишљао о тражењу новог обичног посла сматрајући да му трке једноставно нису биле суђене. Скоро је и погинуо након што је на једној од трка његов болид завршио у језеру. На срећу, није имао сигурносне појасеве јер за њих није имао новца па је успео да се извуче из болида.

Хорслију и Хескету, благо речено, није ишло. Хорсли је те сезоне већ двапут разбио болид и тражили су још једног возача који би им мало помогао. На трци у Белгији Хорсли је упознао Ханта и понудио му место у њиховој екипи.

- Видео сам га још 1969. док је возио у Форд серији. Нисте морали пуно да знате о тркању да схватите да се један болид једноставно друкчије креће стазом од осталих. Имао је оно нешто, неку ауру талента око себе и самопоуздање које ни у једном тренутку није доводио у питање - препричао је Хорсли чији је предлог Хант оберучке прихватио па су до краја сезоне били колеге у "Hesketh Racingu".

Хескетова екипа била је путујући циркус. На трке су долазили у Ролс-ројсевима, локали су шампањац независно од резултата, а спавали су у хотелима с пет звездица. У њих нису одлазили без згодних девојака, а Ханту су на одело ушили фразу “Секс - доручак шампиона”.

"Идемо у Формулу 1, Формула 3 је скупа и досадна"

Секса је било јако пуно, шампионских дана јако мало, а Хант и Хорсли су на пола сезоне скршили оба болида. Схвативши да то можда није за њега, Хорсл је позвао Хескетха на ручак на којем су се запили и рекао му да више неће возити него да ће бринути за Хантову каријеру.

- Формула је у шездесетима и седамдесетима била потпуно друкчија него данас. У њој су могли да учествују и ентузијастични аматери који су имали лове, а не као данас. Ми смо у Формули 3 имали једну шасију и две гетрибе и на то смо трошили око 50 хиљада фунти. Данас је Формула 3 скупља десет пута - препричао је Хескет.

До краја сезоне Ханту је унајмио болид из Формуле 2 који је овај разбио, а након њега још један који је Хант, погађате, такође слупао. Следеће године ушли су у Формулу 2 у којој су се такмичили и Ники Лауда и Рони Питерсон, који ће ускоро добити прилику у Ф1. Хант је на првој од три трке јужноамеричког првенства Ф2 серије одмах разбио болид, а екипа је била пред великом одлуком.

Ако им није ишло у Формули 3, још мање у Формули 2, која је била “логична” одлука? Наравно, послати "Хескет Рацинг" у - Формулу 1! Лорд Хескет закључио је да такмичење у Формули 1 није пуно скупље од оног у нижим лигама па је купио болид "March 731" и "Hesket Racing" је дебитовао у Формули 1 1973. године и то ни мање ни више него у Монте Карлу.

Хескетх, позамашан човек од 130 килограма, стигао је у Монако у белом оделу с хордом манекенки које су биле смештене на његовој 50-метарској јахти на коју је долетео хеликоптером. Хант и његови људи у боксеве су стигли у Ролс-Ројсу и циркус је службено могао да почне пред очима читавог света.

Иако их нитко није озбиљно доживљавао, Хескет је био солидан. Без спонзора на болиду, с медведићем у логотипу тима и зеленим морским коњицом на болиду, Хант је у пррвој трци у Монацу био шести док му мотор није отказао, а најбољи резултат сезоне било је друго место у САД. И док је редовно партијао са Хескетом, Хорслијем и осталима, Хант је имао и другу страну.

- Било је трка пре којих не би био с нама него код куће код родитеља. Желео је да се одмори, а патио је некад и од јаких главобоља, али није желео да иде код лекара да му не кажу да је нешто озбиљно и да због тога не може да се трка. Плашио се. Знао је да буде под стресом пре трка, а често је и повраћао. Ја мислим да он није волео да буде возач, али је волиео све оно што иде уз то - рекао је Хорсли.

За следећу сезону Хескет је направио властити болид, али он није био толико успешан иако је Хант у њему помео конкуренцију на неслужбеној утрци у Силверстону. Но, боемски живот Хескета и Ханта завршио је 1975. године. Иако је уживао, Хескета је живот у Формули 1 ипак превише коштао да би дугорочно могао да гура ту причу па се повукао на крају сезоне. Хант је завршио на четвртом месту с 33 бода, 31.5 мање од светског првака Никија Лауде.

- Нисам више могао, било је прескупо. А нисам желео ни да задржавам Џејмса, тог невероватног талента, у некомпетитивном болиду. Било је забавно, било је лудо, али дошао је крај - препричао је Хескет годинама касније.

Тако је Хунтова возачка каријера још једном дошла пред зид. Очајнички је тражио мјесто у гриду и тко зна би ли га нашао да Емерсон Фиттипалди није изненада напустио МцЛарен како би отишао возити с братом Copersucar-Fittipaldi. Без других решења, Мекларен је на наговор Марлборова човјека Јохна Хогана потписао Јамеса Хунта за сезону 1976. за само 200.000 фунти.

Босоног на пословним састанцима

Потпис је "пао" после дугих преговора јер Хант није хтео да следи строга корпоративна правила попут оних да на службене вечере мора да долази у оделу. Ханту то није падало на памет и једва је наговорио људе из Мекларена да ту и такве ставке избаце из уговора и онда је потписао.

- Ми организујемо састанак са свим људима из тима, спонзорима и свима, а ето Џејмса у фармеркама, обичној мајици и потпуно босог. Смеје се, рукује се са свима, а сви редом падају на његов шарм. Био је невероватан”, препричао је Хоган.

До те 1976. године Џејмс Хант био је једна од звезда Формуле 1 иако није био толико успешан на стази. Атрактивног изгледа, плаве косе и велике харизме, Хант је пунио насловнице часописа невезаних с Формулом 1, а у новинама су током сезона излазиле његове фотографије с хотелских базена у друштву бројних лепотица. Формула је у тим годинама била дијаметрално супротна данашњој. За почетак, била је страшно опасна. У сезони 1975. погинуо је Марк Донахју, још два возача погинула су годину дана раније, а 1973. такође два. Осим тога, возачи су имали пуно више међусобне интеракције, били су откаченији и опуштенији и све скупа некако је било ближе обичним људима него што је данас.

Кад је дошао у Мекларен, Ханту се све поклопило. То је био болид који му је требао да покаже сву раскош свогталента у једној од најдраматичнијих сезона у историји Формуле 1. Хантови наступи у Хескету нису били незапажени, али углавном се сумњало у то да у компетитивном болиду може бити довољно добар кроз читаву сезону.

Хунт је славио на прве де неслужбене утрке 1976. да би на оној првој у Бразилу у задњем минуту узео пол-позицију испред Никија Лауде с којим ће, показаће се, водити једну од најдраматичнијих, а по многима и најдраматичнију сезону у историји Формуле 1.

Иако је стартовао први, Хант је у Бразилу одустао након што му је запела папучица гаса и завршио је у огради. У Јужној Африци је био други да би се у САД сударио с Депаијеом и морао да одустане. У Шпанији га је Лауда престигао одмах на старту, али се Хант вратио и стигао је до прве победе у сезони да би му је судије накнадно одузеле јер су открили да је његов болид био 18 милиметара преширок.

Мекларен се жалио да је то било због ширења гума због врућине током трке и победа му је враћена тек два месеца касније. Но, то ће тек бити почетак невиђене драме. У паузама између раскалашног живота, непроспаваних ноћи и партијања, Хант је те сезоне добро возио, али није имао среће.

У Белгији му је отказао мењач, у Монаку читав мотор и након шесте трке сезоне фантастични Ники Лауда имао је 33 бода предности испред Ханта. Лауда је у тих шест трка четири пута победио и двапут био други. Био је незаустављив.

Ричард Бартон му платио развод

Хант је у сезону ушао након развода од супруге Сузи Милер коју је оженио 1974. године. Сузи га је оставила због нешто веће звезде, глумца Ричарда Бартона који је подмирио Хантов део развода брака од 820.000 фунти и то месец дана након што се други пут развео од Елизабет Тејлор.

- Тати уопштее није било криво. Чуо сам од више његових пријатеља да на дан венчања није био сигуран је ли то паметна идеја тако да му је лакнуло кад је Сузи затражила развод - рекао је Хантов син Фреди.

Хант је другу побједу у сезони уписао у Француској у којој је Лауда морао да одустане да би у Брандс Хечу излетео са стазе на старту након масовног судара. Док се стаза чистила, Хант је сео у резервни болид и, након што је трка рестартована, победио. Ферари Никија Лауде се жалио тврдећи да је то било против правила иако је њихов други возач Регацони на исти начин наставио и завршио трку.

У једној од најконтроверзнијих епизода, вођство Формуле 1 накнадно је дисквалификовало Ханта и поеду уручило другопласираном Лауди који је уочи Велике награде Њемачке имао ионако велику предност. Ривалство Ханта и Лауде те сезоне било је једно од највећих свих времена.

Unflappable on and off the track 😎



Even a mischievous James Hunt couldn't put Sir Stirling Moss off his stride in Spain in 1976 😏#F1 pic.twitter.com/h15oO2kvRZ — Formula 1 (@F1) April 13, 2020

Нису могле да постоје две супротније личности од Џејмса и Никија. Хант, плејбој, који је више од трка волео девојке, алкохол и дрогу, који је партијао ноћ пре утрке и други дан побеђивао са једне, и студиозни Лауда, човек-машина, којег су занимале само победе и који је тркама и побеђивању подредио све са друге стране.

Није било ничега чега се Лауда, “Компјутер”, како су га звали, бојао. Читав свет пратио је њихово ривалство, желели су да се не воле, али Лауда и Хант били су јако добри пријатељи.

- Кад сам први пут дошао у Лондон у Формули 3, Џејмс ми је показао град, помогао ми је да учим енглески и, наравно, извео ме у провод. Тад је тек покушавао да се пробије кроз Формулу 3, ја сам био бољи, али ме свеједно водио свугде са собом - рекао је Ники Лауда и додао:

”Заједно смо партијали током наших каријера иако ја нисам пио колико и он. Ја сам знао кад ми је доста, али он није. Дођавола, можда сам због тога пропустио прилике код неких згодних девојака. Верујте ми, он није. Нисам могао да га пратим, ма, нико није. Џејмс је био рок звезда, као неки лик с Вудстока. Нико никад у историји није био као он нити ће бити. Био је велики фрајер, али је био изразито фер возач”.

James Hunt ...knew how to party pic.twitter.com/lhflLSFkiM — Sports & Betting History by BestBettingSites (@CDCHistory) March 14, 2019

Кључан моменат ривалства

Кључан тренутак сезоне догодио се 1976. године на Великој награди Немачке. Трка се возила на злогласном Нордшлајфу, застрашујућој 22.8 километара дугој стази кроз ливаде, шуме и 300 метара висинске разлике. Нису је без разлога звали “Зелени пакао”.

У недељама уочи трке, Лауда је позивао на укидање ВН Немачке на тој стази упозорававши да једноставно нема довољно сигурносног особља које би се распоредило око тако дуге стазе.

Лауда је позивао на бојкот стазе, али су возачи ипак одлучили да наступе. Хант је освојио пол-позицију, киша је падала читав дан, али је стала уочи трке. У другом кругу Лауди је отказала задња суспензија због чега је излетео са стазе, забио се у ограду, а болид се распао и запалио.

Одбио се назад на стазу и тад је на њега налетио Брет Лунгер. Лауди је од силине првог ударца кацига пала с главе, остао је заробљен у болиду и дословно је жив горео. У помоћ му је потрчао Артуро Мерцарио који се зауставио крај њега и извукао га из болида.

На опште чуђење, Лауда је стао на ноге и одшетао са стазе да би након тога пао у кому. У болници је добио и последњи благослов од свештеника, али је неким чудом преживио. Аустријанац је остао без већег дела десног уха, без косе на десној страни главе, обрва и очних капака који су му реконструисани.

Хант је победио на Нордшлајфу, у Аустрији је био четврти, а у Холандији је такође победио. Лауде није било и Џејмс је смањио заостатак на само два бода. Титула првака требало је да буде само формалност за Ханта будући да је у задњих шест трка морао да скупи пар бодова да престигне Аустријанца.

Сензационалан повратак Лауде

Но, онда је дошла сензационална вест да се Ники Лауда враћа на Велику награду Италије, само шест недеља након што је био у коми. Појавио се на прес-конференцији у Монци деформисаног лица, без пола уха и замотане главе како би прекрио ране и рекао да ће се тркати и да се не предаје.

Шокирао је и Феррари који за њега уопште није имао болид па га је брже-боље добавио. Сензационално, Лауда је освојио четврто место, а Хант је излетео. Ипак, Лауда више није био исти иако је то покушао да сакрије.

- Причало се о том мом невероватном резултату, али ја сам скривао истину. Био сам престрављен на тренингу. Дијареја. Повраћање. Срце ми је страховито лупало. Бити престрашен није опција у овом послу. Рекао сам себи: Не можеш овакав да возиш. Требало ми је времена да дођем к себи у болиду и кад сам прешао ту неку линију, осећао сам да сам се вратио - рекао је Лауда пар година касније.

Његова трка тог дана говори сама за себе. Човек је изашао из гроба и шест недеља касније освојио четврто место на Гранд Прију. То је заиста фасцинантно!

Џејмс Хант

Хант је био бесан. На вечеру уочи трке у Канади дошао је у фармеркама и мајици, а након тога је изашао ван и, како кажу сведоци, уништио се од алкохола и којечега још. На трку је следећег дана дошао у истој одећи, пресвукао се и победио, а Лауда је био осми.

На следећој трци у САД Хант је опет био незаустављив и победио, док је Лауда освојио треће место. О њиховом феноменалном ривалству 2013. године снимљен је фантастичан филм “Rush”.

Хантов син Фреди сматра да су невероватне вожње његовог оца у Канади и САД неправедно изостављене из сценарија.

- Стари је најбоље трке одвезао у Канади и САД и мислим да се премало нагласило у филму колико је у њима био добар. Питао сам то редитеља Рона Хауарда, а он ми је рекао да је то изоставио јер људи не би веровали колико је добар био. Стварно глуп одговор - рекао је Фреди.

Шокантан финиш сезоне

Драматичније није могло. Одлука о прваку света требало је да падне у Јапану, на Фуџи Спидвеју крај Токија, а Лауда је имао три бода предности испред Ханта. Бодови су се делили за првих шест места по принципу 9-6-4-3-2-1 и Хунт је морао да освоји три бода више од Лауде.

Ако би били изједначени, Хант би узео титулу због већег броја победа (6:5). У то шта је Џејмс Хант радио уочи најважније трке у његовој каријери заиста је тешко поверовати.

Но, они који су тамо били, а неки су и суделовали, посведочили су како је Џејмс проводио задње сате пре ВН Јапана. Хант је одсео у хотелу Хилтон у центру Токија у којем је, какве ли случајности, одјело 35 хостеса "Бритисх Аирwаyса" које су чекале следећи лет. Легенда каже да је Џејмс свих 35 позвао у свој луксузни апартман, наручио хектолитре алкохола и десетке грама траве и кокаина и партијао читаву ноћ.

Девојке би ујутро отишле на летове, а послеподне би дошле нове. И тако сваку ноћ пре одлучујуће трке. Уосталом, Хант је једном рекао да је спавао с 5.000 жена у животу.

- Није легенда. То су ми из прве руке испричали људи који су били тамо. Ове од синоћ пре би отишле, а други дан би дошле нове. И тако у круг. То за 5.000 жена баш нисам сигуран. То је превише, чак и за мог старог, а и сумњам да је баш бројао. Но, сигурно се радило о стотинама, можда и која хиљада девојака. Био је јако згодан, шармантан и сви су га волели - рекао је његов син Фреди.

Нитко није очекивао да је Хант способан да након таквих ноћи направи оно што је требало за титулу, али таквом лику једноставно је морало кад-тад да сване. Након што су га дисквалификовали у Великој Британији, након што је његов највећи конкурент дословно устао из мртвих и вратио се тркама, Џејмс Хант је требао некакву помоћ након што је у квалификацијама био други, а Лауда одмах иза њега.

"Хантовска" припрема за трку

Помоћ је стигла у виду јапанске хостесе и нечувеног пролома облака на дан трке. Док су се остали возачи припремали за трку, Хант је ухваћен у WC-u како, с комбинезоном скинутим до колена, води љубав са хостесом пре него што ће сјести у болид. Кад је у њега сео, киша је јако падала читав дан, а кад је трка почела, небо се отворило. Апсолутно ништа се није видело од кише, која се сливала по стази толико јако да су неки возачи пре старта протестовали да се откаже.

Но, наставила се, али Ники Лауда у томе више није желео да учествује. На крају другог круга Лауда је свој Ферари одвезао у бокс и одбио да се трка на стази за коју је мислио да је преопасна. Да пар месеци раније није скоро погинуо на Нордшлајфу, можда би и наставио, али овако није био спреман да рескира. Ханту, јасно, није падало на памет да одустане. С Лаудом изван трке, требала су му само три бода, односно четврто место да постане светски првак.

Био је на првом месту, а иза њега је био тимски колега Мас који му је чувао леђа, али је излетео. Ханту су гуме почеле да отказују па су га 11 кругова пре краја престигли Депалије и Андрети. Све је и даље било добро јер је држао треће место, а ускоро и друго након што је Депалијеу пукла гума. Но, убрзо се исто догодило и Ханту који је морао у бокс. Два круга пре краја био је пети, али су Џонс и Регацони испред њега једва успевали да остану на стази с истрошеним гумама и Хант је обојицу престигао и освојио треће место и самим тим титулу светског првака.

Но, Хаунт није имао појма који је. У читавом том хаосу и киши добијао је опречне информације док је пролазио кроз стартну равнину јер радио-везе с боксом у то време није било. Завршио је круг иза победника Марија Андретија и кад је дошао у циљ био је бесан на тим јер је сматрао да га је лоша тактика стајала титуле.

Није веровао да је првак

Сви су скакали око њега и говорили му да је светски првак, али Хант није веровао. Превише је преокрета било у овој сезони да би могао да почне да слави. Тражио је неки папир на којем се види коначни поредак и викао је “Дајте ми доказ!”.

-Хтео сам да будем ти потпуно сигуран. Нисам желео да славим и мислим да сам светски првак да би ми онда неко рекао да нисам због тог и тог разлога, а било је барем 300 разлога да нешто крене по злу. Тек кад сам погледао све записнике и кад су ми потврдили да је то заиста и коначни поредак почео сам делимично да верујем да сам првак”, рекао је Хант након трке и додао:

Кад сам стао на постоље крај Андретија, само сам чекао да ме неко одвуче и каже ми да нисам првак. Сигнали из боксева су били збуњујући. Рекли су ми да сам четврти, а знао сам да сам у једном тренутку прошао трећег. Познавајући колико су непоуздани били читаву сезону, ништа им нисам веровао. Кад сам завршио разговоре с новинарима, изашао сам напоље и био је мркли мрак. Нигде никога. Никога није било да ми одузме то треће место. Тек тада ми је дошло у главу да сам светски првак.

Лауда није имао појма како је трка завршила док није дошао на аеродром. Кад је одустао, кратко се чуо с људима из Ферарија који су били љути на њега. Енцо Ферари урлао је на њега преко телефона и кад је схватио да га нико није питао како се осећа, Лауда је узео жену за руку и отишао на аеродром. Тек је тамо на телевизији видео да је остао без титуле.

48 сати лудила

I have always felt deep admiration for Niki Lauda.A man,who 40 days after the stake that had changed his face forever,was already on track in Monza with his face bleeding every time he wore a helmet. A driver who had the courage to be afraid of Fuji,giving up the Championship #F1 pic.twitter.com/E3nBb6r6om — 😸Roberta_07😻 (@Roberta07love) May 20, 2022

И док је Лауда био на путу кући, у Токију је почела фешта и журке какве се не памте. Уз Ханта, највећи добитник био је Џон Хоган, шеф маркетинга Марлбороа. Њему је било свеједно ко ће бити првак јер је Марлборо спонзорисао и Лауду и Ханта. Али, Хант је био идеалан мушкарац за Марлборо кампању и идеално заштитно лице производа.

Нарочито након што је Лауда остао без пола лица. Парти није стајао следећих 48 сати. И Хоган и Хант послали су девојке кући. И оне су знале шта следи. Придружио им се и Бер Шин, нови светски првак у мотоциклизму, и о њиховом слављу причало се годинама.

Хоган се побринуо да буде алкохола и хране колико год треба, да наврате и девојке, а и да буде разног праха, злу не требало. Хант је у тих 48 сати содоме и гоморе спавао четири сата, а такав мамуран, изубијан од алкохола, дроге и секса појавио се на пријему у британској амбасади. Дрес код је, јасно, постојао, али направљен је изузетак за светског првака који је дошао у флекавој одјећи и једва стајао на ногама колико је био пијан. Вратили су се у Хилтон где је Хант морао да се дружи с Марлборовим директорима, али је изгледао као дух.

Пили смо два дана без престанка. Одспавао је пар сати, али то му, наравно, није помогло. Осталог се не сећам.

Џон Хоган

Хант је за повратак кући имао карту у економској класи у којој је увек летео, али му је Јапан Аирлинес за награду то променио у бизнис-класу. То је значило да лет може чекати у ложи за оне с бизнис-картама. Пијани Хант у бар је упао с огромном плишаном горилом која је имала чинеле на рукама и којима је Хунт неуморно млатио сатима чекајући лет.

Попио сав алкохол па ишао у бизнис-класу по још

По доласку у авион, Ханта је на степеницама личнодочекао капетан показавши му његово место у бизнис-класи. Хант није хтео ни да чује, него је хтео да лети с механичарима и осталим члановима екипе. Међутим, наконн пар сати нестало је алкохола у економској класи, па је Хант ипак морао до бизнис класе.

Циркус се наставио. Како је лет одмицао, сви су полако заспали. Шин је наговарао стјуардесе да оду у WЦ, а Ханту је било досадно па се вратио у бизнис-класу на вечеру с капетаном и осталима. Паралелно је пио пиво и вино, а стујардесе су трчале од кухиње до стола како би стигле да напуне чаше.

- Био је то потпуно бизаран лет по свим критеријумима, али баш сви у том џамбо-џету су били пресрећни. Кад смо слетели на Хитроу, Дћејмс је преживљавао најгори мамурлук у животу и ничега се није сећао - препричао је Хоган.

Хант је једва силазио низ степенице пред масу фоторепортера и више од 2.000 навијача који су га дочекали на аеродрому. Дошли су и родитељи који су га грлили онаквог умаљаног, а ту је била и Џејн Бирбек, сад и службено његова девојка која се правила да се протеклих 48 и нешто више сати није догодило.

У данима који су следили развлачили су га на све стране. У читавом том хаосу Хант се сетио својег великог ривала.

- Жао ми је што сам на онакав начин освојио титулу. Жао ми је због свих осталих момака што се трка одиграла у онаквим условима. Искрено, јако сам желео титулу и мислим да сам је заслужио. Али, најпоштеније би било да смо Ники и ја поделили титулу. - рекао је Хант.

Разуларено партијање и дани прослава били су својеврсни крај Хантове каријере. Возио је за Мекларен још две године да би 1979. прешао у Wолф. Није му ишло, имао је доста проблема с болидом, а јако га је потресла и погибија Ронија Питерсона у Монци годину дана раније. Хант је рекао - доста је.

У годинама након возачке каријере, Хант је наставио својим животним стилом, а зарађивао је као коментатор трка на ББЦ-ју. То је радио исто онако како је возио - изразито талентовано, духовито и до зла бога забавно. Вређао је колеге возаче кад је мислио да не возе добро, говорио је у етер да су папци, незналице и будале, а публику је то страшно забављало.

Скрасио се кад је упознао љубав свог живота

Није желео да се његов глас емитује у Јужној Африци због апартхејда, али није то могао да заустави па је део зараде од коментрисања дао активистима који су се борили за права црнаца.

On this day in 1993 we lost a legend within Formula 1 James Hunt. Men wanted to be like James Hunt, women adored him and I think at a time when F1 right know badly needs a maverick, in my own opinion all we need right now is another James Hunt. #F1 #Formula1 #McLaren pic.twitter.com/eAyoVGnu4C — The Motorsport Hub (@TheMSHub) June 15, 2019

У зиму 1989. у ресторану у ВИмблдону тад 35-годишњи Џејмс упознао је 18 година млађу Хелен Дајсон. Тајио је везу од својих пријатеља, она од родитеља, али Хант је поново био срећан. Ову трку није желео да изгуби. Оставио је пиће, журке и дрогу и почео да живи нормалним животом. Возио се бициклом, купио је обичан аутомобил и постао "обични" човек. Након што је кроз и преко њега прошло 5000 жена, хектолитри алкохола и килограми и килограми дроге, Хант се скрасио.

- Послушао ме је. Три, четири године живео је сасвим нормално. Био је ведар, обожавао је Хелен и веселио се животу с њом - рекао је Лауда.

Одлучан да с Дајсоновом проведе остатак живота, Хант ју је назвао 14. јуна 1993. године и запросио је. Хелен је, наравно, рекла “Да”, а пресрећни Џејмс обавестио је пријатеље и легао у кревет. Више се никад није пробудио. Џејмс Сајмон Волис Хант преминуо је у сну у ноћи између 14. и 15. јуна 1993. године. Након свега што је у животу радио, хиљада сати у болиду који су тад били јако опасни и разуларених забава, преминуо је од страшно јаког срчаног удара.

Dnevnik.rs/Sportal.Blic.rs/Index.hr