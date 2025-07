ЂОКОВИЋ ПРЕОКРЕТОМ ПРОТИВ КОБОЛИЈА ДО ПОЛУФИНАЛА ВИМБЛДОНА: За финале Новак ће играти против Синера

Ђоковић је савладао Италијана после преокрета – 6:7 (6), 6:2, 7:5, 6:4.Ђоковић је тако успео да и други пут у исто толико покушаја савлада Италијана, који ће од понедељка бити Топ 20 играч.

Ово је 14. полуфинале за Ђоковића на Вимблдону, оборио је рекорд Роџера Федерара, који је до сада имао највише полуфинала на овом гренд слему - 13.

14 - Novak Djokovic has reached his 14th Men’s Singles semi-final at Wimbledon, surpassing Roger Federer (13) for the outright-most of any player in the Open Era. Conquer. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/vUlowcWJwF

Новак ће у полуфиналу одмерити снаге са Јаником Синером, који је са 7:6, 6:4, 6:4 био бољи од Бена Шелтона.

Није Новаку било нимало лако у сусрету против Коболија, а велика борба виђена је готово у сваком сету, осим у другом. Могао је Новак овај сусрет и раније да оконча, само да је први сет привео у своју корист, а није да није могао. Упркос пропуштеним брејк лоптама у уводној фази меча, успео да је да одузме сервис ривалу у осмом гему. Ипак, Коболи је узвратио на импресиван начин. Направио је рибрејк тако што није изгубио нити један поен. Новак је и у 10. гему имао сет лопту на сервис Коболија, који је, мора се признати, играо заиста храбро у важним поенима.Тај-брејк је био драматичан, Ђоковић се вратио из заостатка од 2:5, спасао је једну сет лопту, али не и другу, пошто је Коболи овога пута уписао сервис-винер за крај овог периода.

Ђоковићу није много било потребно да експресно изједначи у сетовима – тек округло 25 минута. Од 2:2 брзо је дошао до 6:2. Два дупла брејка, занемарујући број неизнуђених грешака и резултат је опет био на почетку.

Није се на томе зауставио Новак, пошто је на старту трећег сета искористио прву од две брејк лопте, сачекавши грешку Коболија из форхенда. Трајао је Ђоковићев низ тачно шест гемова, пре него што је Флавио коначно прекинуо серију српског аса и тако изашао из "канала". Одмах потом је Италијан узвратио и рибрејком, стављао је на муке Ђоковића, тако да је овај период врло лако могао да оде на обе стране. Право ниоткуда је Новак у 11. гему дошао до две брејк шансе, кад је Коболи избацио форхенд у аут. Тако га је Ђоковић сломио у трећем сету.

Четврти сет је био најмирнији од свих претходних, а сервери су, мање-више, лако освајали своје гемове, до деветог, кад је Новак стигао до брејк шансе. Коболи је одиграо јако лош волеј и тако поклонио гем, самим тим и меч српском тенисеру, који се пласирао у полуфинале. Искористио је Новак трећу меч лопту. Код друге је незгодно пао, али се придигао, наставио гем и привео сусрет крају.

102 - Novak Djokovic has registered his 102nd win in Men's Singles at Wimbledon, it is the most wins he has at a single ATP-level event during his career. Home. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/TFRgL4Ep19

— OptaAce (@OptaAce) July 9, 2025