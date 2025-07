ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПЛАСМАНА У ЧЕТВРТФИНАЕ: "Прва победа кад ме Федерер гледа"

"Не знам, искрено, све ово морам да обрадим у глави. Нисам добро почео, али ми је Алекс одузео сервис енколико пута. Било је ветровито у једном моменту и морао сам боље да се снађем, а нисам имао нешто много решења. Успео сам да се издигнем, па сам у другом сету добио јако тежак гем. Тада сам се вратио, имао слајсеве, добре поене и то против једног од најбржих играча на туру који воли да игра на ниске лопте и показао неке моје мане. Био сам добар у тешким тренуцима и победио сам", рекао је Ђоковић.

Да ли га је болео стомак?

"Имали смо размене и јурили лоптице по целом терену па сам контролисао дисање".

Био је ово тежи меч него претходни?

"Наравно, волим да победим без изгубљеног сета, ако могу. Турнир је такав, како напредује дан по дан постаје све теже и теже и све су тежи противници... Нервозно сам кренуо и све се то одразило на моју игру у првом сету. Било је проблема, а ја немам баш ту сервис волеј игру као господин у ложи (Федерер). Не могу да се жалим. Имам још доста изазова, морам да промешам своју игру и то ми је био циљ, да се прилагодим на све услове на терену.

О Федереру је наравно наставио само са речима хвале.

"Ово је вероватно први пут да ме Федерер гледа, а да сам ја добио меч. Роџер је велики шампион и неко је кога много ценим и поштујем и увек га је лепо видети. Ово је његов омиљени турнир и ту нема дилеме", закључио је Ђоковић.

