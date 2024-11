ПОЛ ПОЗИЦИЈА МЕРЦЕДЕСУ: Расел имао најбржи круг у Лас Вегасу

Друго место заузео је возач Ферарија Карлос Сајнс јуниор, а треће Пјер Гасли (Алпина).

Шарл Леклер (Ферари) био је четврти, актуелни шампион и лидер у генералном пласману Макс Ферстапен (Ред Бул) завршио је као пети, а Ландо Норис из Мекларена на шестом месту.

У Топ 10 још су се пласирали Јуки Цунода, Оскар Пјастри, Нико Хулкенберг и Луис Хамилтон.

Велика награда САД вози се у недељу од седам сати.

By George, what a lap! 🤩



Ride onboard with George Russell as he storms to pole on the streets of Vegas 🎥#F1 #LasVegasGP @pirellisport pic.twitter.com/TR1QxKvnPe

— Formula 1 (@F1) November 23, 2024