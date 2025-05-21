ШАХОВСКЕ ВОЈВОЂАНСКЕ ЛИГЕ: Сремац и Инђија сами на врху

У већини војвођанских лига од трећег до петог ранга такмичења минулог викенда је одиграно друго коло, док је неколико надметања почело.

Ово коло је обележила велика борбеност и неизвесност у скоро свим крајевима Покрајине, јер се играо велики број дерби мечева. Клубови знају да је сваки меч битан, иако је сезона тек почела, јер је мало простора за исправљање грешака, с обзиром да већина лига има само девет кола.



Бачка лига Нови Сад

Резултати другог кола: Младост 1 (Бачки Петровац) – Србобран 4,5:1,5, Анпасан – ШК 64 2,5:3,5, Војводина (Нови Сад) – Темерин 3,5:2,5, Војводина (Товаришево) – Бачка Паланка 1 3:3, Сутјеска 1 – Пион 1 4:2.

Табела: 1. Сутјеска 6 (8), 2. Бачка Паланка 4 (6,5), 3. Младост 3 (6,5), 4. Анпасан 3 (6), 5. Војводина НС 3 (6), 6. ШК 64 3 (3,5), 7. Војводина Т 2 (6), 8. Пион 1 (5), 9. Темерин 0 (5), 10. Србобран 0 (1,5).

Бачка лига Суботица

Резултати првог кола: Панонија – Жаки Јожеф 3,5:2,5, Пензионер-Шах Арт – Пригревачки ШК 3,5:2,5, Омладинац (Куцура) – Бачка 2:4, Сента – ШК Миљо Вујовић 3:3, Раванградске ајкуле – Бачкотополски ШК 4:2.

Табела: 1. Раванградске ајкуле 3 (4), 2. Бачкотополски ШК 3 (4), 3. Панонија 3 (3,5),4. Пензионер-Шах Арт 3 (3,5), 5. Сента 1 (3), 6. Миљо Вујовић 1 (3), 7. Жаки Јожеф 0 (2,5), 8. Пригревачки ШК 0 (2,5), 9. Омладинац 0 (2), 10. Бачкотополски ШК 0 (2).

Банатска лига југ

Резултати: Бата Ћосић – Бора Костић 3,5:2,5, ПАШК – Униреа 3,5:2,5, Раднички (Ковин) – Светозар Глигорић 5:1, Алибунар – Ковачица 3:3, Прогресул – Јабука 4:2.

Табела након другог кола: 1. Прогресул 6 (9,5), 2. Раднички 6 (8,5), 3. ПАШК 6 (7), 4. Алибунар 4 (8), 5. Бора Костић 3 (7), 6. Бата Ћосић 3 (4), 7. Ковачица 1 (5,5), 8. Униреа 0 (4), 9. Светозар Глигорић 0 (3,5), 10. Јабука 0 (3).

Банатска лига север

Резултати другог кола: Живојин Брајић – Напредак (Честерег) 2:4, Арадац – Нови Кнежевац 2,5:3,5, Раднички (Кикинда) – Русанда 2:4, Билећанин – Златица 1,5:4,5, Пролетер (Зрењанин) – Нафтагас 2 3:3.

Табела: 1. Златица 6 (8,5), 2. Напредак 6 (8), 3. Пролетер 4 (8,5), 4. Арадац 3 (6,5), 5. Русанда 3 (6), 6. Нови Кнежевац 3 (5,5), 7. Нафтагас 2 (6), 8. Билећанин 1 (4,5), 9. Раднички 0 (4), 10. Живојин Брајић 0 (2,5).

Сремска лига

Резултати другог кола: Омладинац (Нови Бановци) – Раднички АС 1948 (Шид) 3:3, Сремац – Сирмиум 3,5:2,5, Хајдук 1973 (Бешка) – Шимановци 5,5:0,5, Инђија – Доњи Срем 3,5:2,5, Стара Пазова – Подунавац 4:2.

Табела: 1. Сремац 6 (8,5), 2. Инђија 6 (7,5), 3. Стара Пазова 4 (7), 4. Сирмиум 3 (7,5), 5. Доњи Срем 3 (7), 6. Хајдук 3 (7), 7. Омладинац 2 (6), 8. Раднички 1 (4), 9. Подунавац 0 (4), 10. Шимановци 0 (1,5).

Јужнобачка лига

Резултати другог кола: Југовић 2 – Бачка Паланка 2 3,5:2,5, Краљица ПТТ 2 – Шајкаш (Ковиљ) 3:3, Краљев гамбит – Гимназијалац 1 2,5:3,5, Капабланка 1992 – Детелинара 3:3, Прави потез – Хајдук (Чуруг) 5,5:0,5, слободан Буковац.

Табела: 1. Гимназијалац 6 (7,5), 2. Југовић 4 (6,5), 3. Краљев гамбит 3 (6,5), 4. Прави потез 3 (5,5), 5. Хајдук 3 (4), 6. Буковац 3 (3,5), 7. Шајкаш 2 (6), 8. Капабланка 1 (5,5), 9. Краљица 1 (5), 10. Детелинара 1 (5), 11. Бачка Паланка 0 (5).

Севернобачка зонска лига

Резултати првог кола: Врбас – Раднички (Торњош) 3,5:2,5, Црногорац – Хајдук (Кула) 2:4, Алекса Шантић – Бездан 2:4, Потисје 1 – Бачки Брег 2,5:3,5, Младост (Оџаци) – Потет 2,5:3,5.

Табела: 1. Бездан 3 (4), 2. Хајдук 3 (4), 3. Врбас 3 (3,5), 4. Бачки Брег 3 (3,5), 5. Полет 3 (3,5), 6. Потисје 0 (2,5), 7. Младост 0 (2,5), 8. Раднички 0 (2,5), 9. Црногорац 0 (2), 10. Алекса Шантић 0 (2).

Јужнобанатска лига А

Резултати другог кола: Кефало – Бела Црква 3:3, Вутурул – Спартак (Дебељача) 3:3, Банатски Карловац – Петефи Шандор 3:3, Бора Ивков – Агростепа 3:3, Слога (Пландиште) – Борац (Старчево) 2,5:3,5.

Табела: 1. Борац 6 (7,5), 2. Петефи Шандор 4 (7,5), 3. Банатски Карловац 4 (7), 4. Бела Црква 4 (7), 5. Слога 3 (8,5), 6. Агростепа 1 (5), 7. Бора Ивков 1 (5), 8. Спартак 1 (5), 9. Вутурул 1 (4,5), 10. Кефало 1 (3).

Севернобанатска зонска лига

Резултати другог кола: Борац (Александрово) – Будућност (Српска Црња) 2,5:3,5, Арадац 2 – Младост (Банатски Деспотовац) 4,5:1,5, Пролетер 2 (Чока) – Ново Милошево 3:3, Клек – Младост (Лукићево) 4:2, слободан 2. Октобар.

Табела: 1. Будућност 6 (7,5), 2. Пролетер 4 (7,5), 3. Арадац 3 (4,5), 4. Клек 3 (4), 5. Борац 1 (5), 6. Младост БД 1 (4,5), 7. Ново Милошево 1 (3), 8. Младост Лу 0 (2,5), 9. 2. Октобар 0 (2).

Зонска лига Срем

Резултати првог кола: Слога (Инђија) – Цемент 4,5:1,5, Платичево – Сремац 2 4:2, Свет шаха – Раднички (Шид) 2,5:3,5, Рудар – Омладинац 2 (Нови Бановци) одложено.

Табела: 1. Слога 3 (4,5), 2. Платичево 3 (4), 3. Раднички 3 (3,5), 4. Свет шаха 0 (2,5), 5. Сремац 0 (2), 6. Цемент 0 (1,5), 7. Рудар 0 (-), 8. Омладинац 0 (-).

Јужнобанатска лига Б

Резултати другог кола: Петефи Шандо 2 – Избиште 3:3, Селеуш – Раднички 2 (Ковин) 4:2, Аљехин – Прогресул 2 1,5:4,5, Бавариште – Бора Костић 2 3:3, Чокот – Воја Поштар 2:4.

Табела: 1. Прогресул 6 (9,5), 2. Воја Поштар 6 (9), 3. Петефи Шандор 4 (7), 4. Аљехин 3 (6,5), 5. Селеуш 3 (5), 6. Избиште 2 (6), 7. Раднички 1 (5), 8. Бора Костић 1 (4), 9. Бавариште 1 (4), 10. Чокот 0 (4).

Новосадска лига (Шајкаш)

Резултати другог кола: Борац (Нови Сад) – Корифеј 2023 4:2, Пензионер (Нови Сад) – Бубамара 5:1, Хајдук (Гардиновци) – Капабланка 1992 2 1,5:4,5, Војводина 2 (Нови Сад) – Тител 3,5:2,5, слободан Омладинац (Жабаљ).

Табела: 1. Капабланка 1992 6 (10), 2. Борац 6 (7,5), 3. Тител 3 (7,5), 4. Пензионер 3 (5,5), 5. Војводина 3 (3,5), 6. Бубамара 0 (3,5), 7. Хајдук 0 (2,5), 8. Корифеј 0 (2), 9. Омладинац 0 (-).

Новосадска лига северозапад

Резултати другог кола: Змајево – Футог 2:4, Јединство – Хајдук јуниор (Чуруг) 6:0, Ченејац – Пион 2 2,5:3,5, Добровољац слободан.

Табела: 1. Јединство 6 (10), 2. Змајево 3 (6), 3. Добровољац 3 (5,5), 4. Пион 3 (5,5), 5. Футог 3 (4), 6. Ченејац 0 (3), 7. Хајдук јуниор 0 (2).

МОЛ Врбас-Бачка Паланка

Резултати другог кола: Бачка Паланка 3 – Кулпин 2:4, Селенча – Борац 2017 (Обровац) 4:2, Велемајстор – Младост 2 (Бачки Петровац) 4,5:1,5, Вулкан-Протектор 2 – Гимназијалац 2 3,5:2,5.

Табела: 1. Селенча 6 (8), 2. Кулпин 4 (7), 3. Велемајстор 3 (7), 4. Вулкан Протектор 3 (6), 5. Гимназијалац 3 (6), 6. Бачка Паланка 3 (5,5), 7. Борац 2017 1 (5), 8. Младост 2 0 (3,5).

МОЛ Суботица

Резултати првог кола: Шах-Арт – Гунарош 2,5:3,5, Еђшег – Горњи Брег 4:2, Ада-МОЛ – Бачка 2 2:4, Сента 2 – Жедник 0:6, Зрињски – Бачкотополски ШК 2 4,5:1,5.

Табела: 1. Жедник 3 (6), 2. Зрињски 3 (4,5), 3. Еђшег 3 (4), 4. Бачка 3 (4), 5. Гунарош 3 (3,5), 6. Шах-Арт 0 (2,5), 7. Ада-МОЛ 0 (2), 8. Горњи Брег 0 (2), 9. Бачкотополски ШК 0 (1,5), 10. Сента 0 (0).